Snapdragon 8 Gen 3 premières fuites de score en cours d’exécution – écrase A16 Bionic

Les puces Qualcomm Snapdragon sont assez populaires sur le marché Android, en particulier ses processeurs phares. À l’heure actuelle, la dernière puce phare de Snapdragon est la Snapdragon 8 Gen 2, que de nombreux produits phares Android utilisent actuellement. Actuellement, certains téléphones mobiles Android phares à venir sont configurés pour utiliser cette puce. Bien que nous n’ayons pas encore pleinement utilisé le SoC Snapdragon 8 Gen 2, il existe déjà des rapports sur le SoC Snapdragon 8 Gen 3. Cette nouvelle puce a encore quelques mois avant son arrivée officielle. Cependant, il y a des indices que les performances de cette puce seront incroyables.

Score GeekBench du Snapdragon 8 Gen 3

La nouvelle fuite sur le Snapdragon 8 Gen 3 provient d’un leakster nommé Meeco. Selon sa fuite, le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 3 sera livré avec une conception de processeur à trois clusters « 1 + 5 + 2 ». Cette conception améliorera la consommation d’énergie de cette puce de 20 % et le cœur super large est le Cortex X4. Le modèle d’ingénierie de cette puce est déjà disponible et son score GeekBench est en ligne. Cette puce atteint un score monocœur de 1930 et un score multicœur de 6236.

En regardant ce score, ce sera un nouveau roi dans le bloc à son arrivée. Le SoC Apple A16 Bionic actuel marque 1877 (single core) et 5447 (multi core) sur GeekBench. Quant au Snapdragon 8 Gen 2, il marque 1495 (single core) et 5007 (multi core) sur GeekBench. En d’autres termes, le Snapdragon 8 Gen3 met enfin l’Apple A16 sous ses pieds.

Cependant, il n’y a pas besoin de joie prématurée du camp Android pour plusieurs raisons. Il ne s’agit que d’un modèle d’ingénierie, ce qui indique que les performances de la puce peuvent aller dans les deux sens – vers le haut ou vers le bas. De plus, le lancement officiel de cette puce est encore dans plusieurs mois. Ainsi, ses concurrents ont le temps de peaufiner leurs puces.

De plus, cette exposition est tout simplement trop tôt, donc à proprement parler, l’authenticité est encore mise en doute. Comme d’habitude, le Snapdragon 8 Gen3 sera lancé lors du Qualcomm Snapdragon Tech Summit à la fin de l’année.