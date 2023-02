Voici comment devenir riche en utilisant ChatGPT !

Pouvez-vous gagner un million de dollars en utilisant ChatGPT ? De nombreux influenceurs populaires affirment que c’est possible et accessible à tous. Malheureusement, cette belle promesse est plus un mirage qu’autre chose.

Tout le monde veut profiter du succès de ChatGPT. Un grand nombre d’influenceurs n’hésitent pas à promouvoir le chatbot comme l’outil idéal pour réussir financièrement tandis que les géants de l’internet se bousculent pour planifier leurs contre-attaques. Ils insistent sur le fait que le chatbot OpenAI peut générer rapidement et, surtout, facilement des millions de dollars de revenus.

Ils proposent des formations, des conseils ou des tutoriels conçus pour vous apprendre à utiliser correctement l’intelligence artificielle sur Twitter, Instagram, Reddit et même TikTok. Nous avons rapidement vu des comptes proposer des « tutoriels complets » sur ChatGPT pour les rédacteurs, les spécialistes du marketing et d’autres créateurs de contenu tout en parcourant le fil d’actualités Twitter. Certaines personnes n’hésitent pas à suivre les internautes pour acheter des packages de formation ou des instructions en PDF.

« C’est l’un des logiciels les plus fous que j’ai jamais vus sur la planète Terre, et vous pouvez devenir millionnaire simplement en utilisant ChatGPT, je le garantis », a déclaré un jeune influenceur financier dans une vidéo. « C’est tout simplement le meilleur moyen de gagner de l’argent avec ChatGPT pour commencer à gagner 1 000 $ par jour ! » Un autre a déclaré dans une vidéo sur YouTube.

D’autres font des hacks similaires qui automatisent le développement d’une promesse commerciale réussie sur Internet. Ces types d’offres sont devenus populaires sur les réseaux sociaux depuis l’introduction de ChatGPT à l’automne de l’année dernière. Par exemple, il existe plusieurs vidéos sur YouTube qui décrivent des moyens créatifs et parfois malhonnêtes de tirer profit du chatbot. Les comptes rendus non fiables révèlent de nombreuses tactiques frauduleuses, comme le rapportent les médias.

Peut-on faire fortune avec ChatGPT ?

Utiliser ChatGPT pour les indépendants

Les influenceurs proposent par exemple de s’inscrire sur un site de freelances, comme Fiverr ou Upwork. L’écrivain indépendant utilise ChatGPT pour composer la commande rapidement après avoir obtenu son premier client.

Si un consommateur critique la production, l’écrivain utilise à nouveau le chatbot. Il lui fait seulement part des demandes de modifications du client. ChatGPT continue de fonctionner jusqu’à ce que le texte produit satisfasse aux exigences de l’acheteur. Ce dernier ne reconnaîtra pas que le travail qu’il vient de payer a été généré par une intelligence artificielle s’il n’est pas perspicace. La majorité des particuliers n’ont toujours pas l’habitude d’utiliser l’outil officiel fourni par OpenAI ou une solution tierce, comme GPTZero, pour confirmer la véracité d’un texte. Ces instruments se répandront sans aucun doute progressivement dans la société.

Utiliser ChatGPT pour gagner de l’argent sur Youtube

En utilisant ChatGPT, d’autres influenceurs ont découvert un secret pour réussir sur YouTube. Ils créent un scénario complet pour chaque vidéo réussie qu’ils produisent en utilisant l’intelligence artificielle. Par exemple, ChatGPT peut fournir une liste des 10 meilleures destinations de voyage dans le monde. Ou les 15 plages les plus dangereuses du monde. Ces vidéos sont populaires sur le site, pourtant elles ont souvent beaucoup de succès. Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser des photos libres de droits pour illustrer le script créé. Ensuite, vous gagnerez de l’argent grâce aux publicités qui apparaîtront sur votre vidéo. Une vidéo peut être réalisée dans son intégralité en moins de vingt minutes.

De la même manière, certains comptes puissants encouragent les utilisateurs en ligne à commercialiser des cours générés par ChatGPT sur la plateforme Udemy. Les utilisateurs de ce site peuvent acheter des formations que d’autres utilisateurs ont mises en ligne. Une fois de plus, les internautes pourraient ne pas se rendre compte que le cours qu’ils viennent de payer a été créé par un service entièrement gratuit.

Arnaque ChatGPT

Pourtant, les écrits proposés sur Fiverr, Upwork ou Udemy risquent de saper les ambitions de réussite financière des internautes. Malgré la qualité d’un paragraphe créé par ChatGPT, il manque souvent de précision et de pertinence. Même parfois, le chatbot produira des réponses entièrement fausses.

En réalité, les influenceurs ne profitent pas réellement de leur tromperie. Au lieu de cela, ils génèrent des revenus en offrant à leur communauté des conseils qui peuvent être malhonnêtes et improductifs. Par exemple, les vidéos YouTube décrivant les meilleures techniques pour utiliser ChatGPT pour devenir riche reçoivent des milliers de vues. Les influenceurs reçoivent de l’argent publicitaire même si leurs plans échouent. De même, certains annoncent des applications et des abonnements ChatGPT pour obtenir plus d’options. Alors qu’en réalité, c’est une arnaque complète. Au lieu de cela, ils font fortune en achetant des applications et des cours pour les internautes désireux de gagner de l’argent rapidement.

Ce contenu lié à ChatGPT fait partie de l’engouement pour devenir riche sans rien faire. Les influenceurs ont amené les internautes à croire que gagner de l’argent en ligne est incroyablement simple et ne nécessite aucun travail depuis l’avènement d’Internet et du commerce en ligne. Certains comptes ont des spécialisations en bitcoin, en dropshipping ou en marketing Internet. Vendre aux internautes un tour de magie pour gagner de l’argent, c’est toujours la même démarche.

Que pense ChatGPT à cet égard ?

Nous avons demandé à ChatGPT comment pouvons-nous devenir riches en l’utilisant, et voici la réponse : « Non, ChatGPT est un modèle de langage d’IA et n’a pas la capacité de générer de la richesse ou de fournir des conseils financiers. Il peut fournir des informations et aider dans diverses tâches, mais en fin de compte, la création de richesse nécessite un travail acharné, une planification financière intelligente et souvent un peu de chance ».

Devenir riche est un objectif commun pour de nombreuses personnes, mais le parcours vers la richesse et la stabilité financière n’est pas toujours simple. Bien que ChatGPT ne puisse pas garantir la richesse, il peut fournir des conseils et des stratégies utiles pour vous mettre sur la voie de la réussite financière. Voici quelques façons d’utiliser ChatGPT pour vous aider dans votre parcours de création de richesse.

Renseignez-vous sur les finances personnelles : L’une des étapes les plus importantes pour créer un patrimoine consiste à vous renseigner sur les finances personnelles. ChatGPT peut vous fournir une mine d’informations sur la budgétisation, l’épargne, l’investissement et d’autres concepts financiers clés. En acquérant une meilleure compréhension de ces sujets, vous serez mieux équipé pour prendre des décisions éclairées concernant votre argent et vous constituer un patrimoine au fil du temps. Créer un budget : Un budget est un outil puissant pour contrôler vos dépenses et vous aider à économiser plus d’argent. ChatGPT peut vous fournir des conseils sur la façon de créer un budget adapté à votre situation financière unique, ainsi que des conseils sur la façon de vous y tenir. Commencez à investir : L’investissement est un élément essentiel de la constitution d’un patrimoine à long terme. ChatGPT peut vous aider à comprendre les bases de l’investissement. Y compris les différents types d’investissements, les risques d’investissement et comment créer un portefeuille d’investissement diversifié. Cherchez des moyens d’augmenter vos revenus : L’augmentation de vos revenus est une autre stratégie clé pour créer de la richesse. ChatGPT peut vous fournir des suggestions sur la façon de gagner plus d’argent. Qu’il s’agisse de demander une augmentation, de démarrer une activité parallèle ou d’explorer des opportunités de travail indépendant. Demandez conseil à un professionnel : bien que ChatGPT soit une ressource précieuse, il est toujours judicieux de demander conseil à un professionnel en ce qui concerne vos finances. Envisagez de travailler avec un conseiller financier ou un professionnel de l’investissement qui peut vous aider à élaborer un plan financier personnalisé adapté à vos objectifs et besoins spécifiques.

En conclusion, la création de richesse n’est pas un événement ponctuel. Mais un voyage continu qui exige de la discipline, du dévouement et une volonté d’apprendre et de grandir. En utilisant ChatGPT comme un outil pour vous éduquer et prendre des décisions éclairées, vous pouvez vous mettre sur la voie du succès financier et de la richesse à long terme.