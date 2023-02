ChatGPT a réussi le test d’entrée d’ingénieur Google L3

Selon les rapports de CNBC, ChatGPT peut passer l’interview des jeunes développeurs de logiciels de Google sur la base de tests effectués en interne par le géant des moteurs de recherche. Le rapport affirme que ChatGPT a été embauché en tant qu’ingénieur L3 lors d’entretiens pour des travaux de codage. Le poste L3 est le poste d’ingénieur logiciel junior de Google, qui convient généralement aux récents diplômés universitaires et à ceux qui cherchent leur première carrière dans le codage. Le salaire pour ce poste est d’environ 180 000 $ par année.

ChatGPT ne remplacera pas les ingénieurs logiciels humains

De plus, lorsque ChatGPT a dû répondre aux affirmations selon lesquelles il remplacerait les développeurs, le programme a dit NON, il ne le fera pas. L’outil d’IA a déclaré

« Non, ChatGPT ne remplacera pas les ingénieurs logiciels, ChatGPT est un outil qui peut aider dans certaines tâches. Il ne peut pas complètement remplacer la créativité, la résolution de problèmes et la pensée critique des ingénieurs logiciels humains. De plus, ChatGPT nécessite une surveillance et des conseils humains pour fonctionner efficacement.

Alors, serait-il toujours pertinent dans 20 ans, ou les emplois de niveau inférieur pourraient-ils être plus vulnérables – une possibilité reconnue par ChatGPT – que les postes de niveau supérieur ? Cependant, il a noté que la technologie ne remplacera jamais les ingénieurs logiciels humains. L’idée est qu’il ne s’agira jamais que d’un assistant pour aider les ingénieurs en logiciel. C’est ce qu’il en sera toujours.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Des professeurs de l’Université du Minnesota et de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie affirment que ChatGPT a également réussi les examens de quatre cours de droit de l’Université du Minnesota ainsi qu’un autre test de la Wharton School.

Depuis ses débuts, le chatbot IA ChatGPT a suscité beaucoup d’intérêt. Cependant, toutes les industries ne sont pas enthousiasmées par cette nouvelle technologie. Les universitaires et certaines grandes entreprises technologiques s’opposent avec véhémence à cet outil. Néanmoins, les sites d’actualités et, plus récemment, les courtiers immobiliers, raffolent de cet outil. Il est utilisé par le secteur immobilier pour générer facilement des descriptions de maison. Ils peuvent également répondre aux demandes des clients ou établir des calendriers de remboursement. De nombreux agents immobiliers affirment même qu’ils ne peuvent pas travailler sans ChatGPT pour le moment.