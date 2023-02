Hogwarts Legacy est le jeu vidéo qui réalise (presque) le rêve de ceux qui ont grandi avec Harry Potter

Dès que vous franchissez les portes de la Grande Salle de Hogwarts Legacy, vous êtes envahi par un fort sentiment de nostalgie et, il faut le dire, de magie.

HÉRITAGES DE POUDLARD | Un aperçu des lieux emblématiques de Poudlard

Inutile d’en faire le tour : Hogwarts Legacy est un rêve éveillé qui réunit des millions de personnes de tous âges. C’est évident dès le départ : dès que l’on franchit les portes de la Grande Salle, on est envahi par un fort sentiment de nostalgie et, il faut bien le dire, de magie. En d’autres termes, Hogwarts Legacy est véritablement ce que nous ont dit les bandes-annonces et les avant-premières diffusées ces derniers mois : un gigantesque monde ouvert à travers lequel vivre les atmosphères qui ont rendu iconique la saga littéraire et cinématographique Harry Potter. Pas au sens littéral cependant : le jeu se déroule à la fin du XIXe siècle, laissant place à des événements inédits avec un casting de personnages à découvrir. Un choix intelligent, qui permet une grande liberté d’interprétation au sein d’une intrigue aux hypothèses intéressantes.

Dans Hogwarts Legacy, vous jouerez le rôle d’un jeune sorcier ou sorcière, personnalisable en genre et en apparence, capable d’identifier et de contrôler la magie ancienne, un type de pouvoir qui a dormi trop longtemps et qui risque de se retrouver entre les mains de rebelles. gobelins. Une autre particularité qui caractérise le protagoniste est l’admission à Poudlard uniquement en cinquième année. La lettre est signée par le vice-chef Weasley. Un patronyme certainement pas nouveau pour les fans de la saga, qui révèle l’énorme travail accompli par le studio de développement Avalanche Software pour rappeler avec soin, à travers une myriade de détails, ce qui a rendu la saga Harry Potter iconique. Et c’est précisément dans cet aspect que réside la beauté de Hogwarts Legacy.

HÉRITAGES DE POUDLARD | Une vue de Poudlard d’en haut

L’école, avec ses couloirs labyrinthiques et ses salles majestueuses, ainsi que Pré-au-Lard et les autres villages éparpillés dans l’immense campagne anglaise qui sert de carte du jeu, grouillent de vie, parmi les élèves concentrés sur leurs devoirs, les musiciens occupés à des activités excentriques. performances, jokers poltergeists, images animées et bien plus encore. Le tout soutenu par une bande-son orchestrale, capable de donner les frissons les plus nostalgiques, et par les bruitages placides d’école, de villages et de bois.

En explorant les lieux de Hogwarts Legacy, vous êtes transporté dans des aperçus de la vie quotidienne avec lesquels vous pouvez interagir, même à travers des subtilités inutiles, comme tourner un globe ou tailler une haie avec magie. Des actions vraiment secondaires, qui témoignent pourtant de la volonté d’Avalanche de recréer un univers de jeu dans lequel se sentir partie prenante. L’excellente caractérisation n’est pas une exclusivité des lieux. Même les personnages secondaires, parmi lesquels professeurs, camarades de classe, méchants et commerçants, ont leur propre gestuelle, leur propre style, leur propre caractère, ce qui les rend mémorables dès leurs premières apparitions.

HÉRITAGES DE POUDLARD | Le choix de baguette d’Ollivander

Pour bénéficier de cette reconstruction incroyablement riche, c’est l’exploration, qui ne pèse pas sur la structure classique du monde ouvert du jeu, basée sur une quantité d’activités non indifférente. Un aspect qui pourrait être exorbitant dans n’importe quel autre titre appartenant au genre mais qui dans Hogwarts Legacy devient un prétexte acceptable pour pouvoir s’aventurer dans un monde si vivant dans l’imaginaire collectif.

Aller au cours d’herbologie ou décorer la salle sur demande avec du contenu déverrouillé ? Faire du shopping à Pré-au-Lard ou chasser des secrets dans la Forêt Interdite ? Ou encore, faire un tour de vol avec un balai ou aider un partenaire en difficulté ? Les activités à faire, mentionnées ici en partie seulement, sont vraiment nombreuses. Heureusement, il n’y a pas de restrictions de temps, même dans le cas des leçons, donc tout peut être fait en fonction de ses besoins, également en fonction des récompenses mises à disposition. En marge, la présence du doublage italien soutenu par la synchronisation labiale rend le tout plus engageant et utilisable pour le public italien.

Au-delà de l’exploration : le système de combat hérité de Poudlard

Bien sûr, un jeu vidéo sur le thème de Harry Potter n’est pas un jeu sans sorts. Grâce à la baguette entièrement personnalisable de la boutique historique de la famille Ollivander, dans Hogwarts Legacy, il est possible de lancer une série de sorts qui augmenteront au fur et à mesure que les missions seront terminées.

L’enchaînement de ces sorts est essentiel pour résoudre les énigmes et pour les combats, qui représentent la partie mouvementée du jeu, au-delà des contre-la-montre avec des montures volantes. Le système de combat apparaît donc bien stratifié, incluant différents types de sorts, utiles selon la situation. Par exemple, certains ennemis auront un bouclier jaune, il est donc préférable de les frapper en premier avec Lévieux puis lancez le combo d’attaque; d’autres cependant ne seront faibles qu’au feu, il est donc conseillé d’utiliser Feu. Pour prêter main-forte il y a ensuite la Magie Ancienne évoquée plus haut, qui permet de réaliser des attaques vraiment puissantes.

HÉRITAGES DE POUDLARD | Le sort Protego à utiliser contre les ennemis

Cependant, les réflexes doivent rester vigilants, non seulement en termes offensifs mais aussi en défense. Selon le symbole qui apparaît à proximité d’une attaque ennemie, vous pouvez réagir avec je protège ou l’esquiver avec un saut périlleux. Les approches sont donc nombreuses, grâce aussi à une bonne variété d’ennemis. Il faut ajouter que le jeu sur PlayStation 5 profite de la technologie DualSense : la gâchette adaptative des boutons arrière permet de chronométrer correctement le lancement des sorts.

Parmi les nombreux sorts disponibles, il y a aussi des malédictions telles que Avadaka Kedavra Et Doloris: comme l’a souligné l’équipe de développement, il n’y a cependant pas dans le jeu de véritable système moral, dans le but de donner au joueur une totale liberté d’interprétation. Une décision compréhensible, mais qui au final appauvrit la composante rôliste présente dans le jeu. À cet égard, l’équipement n’est pas seulement utilisé pour caractériser son style, mais devient nécessaire pour améliorer des paramètres tels que l’attaque et la défense et tirer parti des compétences passives.

Un jeu destiné à la communauté des fans

Jusqu’à présent, il est clair que Hogwarts Legacy a la communauté Harry Potter comme public cible, ce qui n’est en aucun cas petit. Chaque contenu, qu’il soit purement esthétique ou non, sert à donner vie à un univers narratif avec lequel il n’a été possible d’interagir que passivement à travers des livres et des films. Bien sûr, les jeux vidéo Harry Potter ont été créés dans le passé, mais ce que fait Hogwarts Legacy est de créer l’expérience thématique ultime, dans laquelle l’adrénaline et la fluidité des combats se mêlent aux atmosphères magiques et agréables qui caractérisent l’exploration.

Un jeu qui s’adresse à un public spécifique, qui reconnaîtra le travail minutieux réalisé par Avalanche. Un travail qui pourrait apparaître à d’autres yeux comme un gigantesque monde ouvert avec beaucoup de choses à faire mais qui finit en lui-même. Pourtant, au vu du succès intergénérationnel d’une saga comme celle d’Harry Potter, force est de constater que le titre édité par Warner Bros via le label Portoloin saura conquérir le cœur du plus grand nombre, grâce à des références précises, des reconstitutions et des réinterprétations. Un rêve qui devient presque réalité au format jeu vidéo. Rendez-vous avec Hogwarts Legacy le 10 février prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.