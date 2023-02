Elon Musk demande aux entreprises de payer 1 000 dollars à Twitter pour obtenir un badge

Elon Musk n’a pas encore fini de refondre Twitter. Son insigne d’or coûterait finalement aux entreprises au moins 1 000 $ par mois.

Twitter a un nouveau programme pour les entreprises qui obtiennent un badge d’or. La vérification, qui était auparavant gratuite, coûtera désormais 1 000 $ par mois plus 50 $ supplémentaires pour chaque compte affilié supplémentaire.

Elle mettrait en œuvre cette modification dans le cadre de sa nouvelle stratégie commerciale. Ainsi, Twitter Blue serait la préférence la plus traditionnelle, en particulier pour les influenceurs. Alors que Twitter Blue for Business serait ce service bien connu et extrêmement coûteux. Et nous ne connaissons pas toutes ses fonctionnalités pour le moment.

Twitter Blue for Business coûtera si cher

Dans les prochains mois, Elon Musk prévoit de supprimer tous les anciens badges confirmés, comme il l’a dit précédemment. Par conséquent, qu’il s’agisse de personnalités en ligne ordinaires, d’entreprises ou peut-être de médias, ceux qui cherchent à conserver leur petite coche bleue ou dorée devront inévitablement payer à un moment donné. Même si les objectifs du nouveau PDG sont encore quelque peu flous, il semble que seules les organisations gouvernementales – celles qui ont tout à gagner d’une coche grise particulière – aient besoin de dépenser une fortune.

Les idées de l’entrepreneur pour obtenir de l’argent rapidement semblent simples. Il faut avouer qu’Elon Musk doit désormais 12,5 milliards de dollars de dettes après avoir pris le contrôle de la plateformequi devra être payé dès maintenant.

Dès le 3 février, la firme elle-même s’est engagée à mettre en place des stratégies pour rémunérer ses utilisateurs via une partie des revenus publicitaires affichés dans leurs mentions.

Twitter a remplacé l’industrie mondiale de l’information, par rapport à Instagram, qui a une grande économie de créateurs locaux. Ce nouveau format vise à s’imposer comme une autre plateforme d’influence. Notamment en privilégiant son flux de recommandations au-dessus de l’actualité.

Nous continuerons à surveiller le développement des événements du côté de Twitter, alors restez à l’écoute avec nous.