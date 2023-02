Ce cylindre en cuivre de 8 livres peut refroidir assez efficacement un processeur Intel Core i9

WTF ? ! Il existe de nombreuses façons non conventionnelles de refroidir le processeur de votre PC, comme l’utilisation d’un énorme morceau de cuivre de 8 livres qui dépasse de la carte mère comme un phare, par exemple. Cela peut sembler ridicule et la méthode semble peu pratique, mais elle fonctionne assez efficacement.

Redditor That-Desktop-User a publié sa solution de bricolage sur le sous-reddit HardwareGore. Le cylindre en cuivre est utilisé pour refroidir un processeur Intel Core i9 sans nom dans un système entièrement à ciel ouvert.

Il semble que le matériau thermoconducteur fasse un bon travail de refroidissement passif du processeur d’Intel. Les puces i9 sont connues pour devenir très grillées, mais le cuivre les maintient à 35 degrés centigrades (95 degrés Fahrenheit) lorsqu’elles sont inactives. L’exécution d’un test de résistance pendant moins d’une minute a fait grimper les températures à 80 degrés centigrades (176 ° Fahrenheit), et il n’a fallu que dix secondes après la fin du test pour que le processeur revienne à sa température de ralenti.

That-Desktop-User explique qu’ils ont obtenu le bloc d’une vieille machine médicale utilisée pour stimuler les signes vitaux d’une personne qu’ils ont achetée pour quelques milliers de dollars. Le cylindre en cuivre peut avoir précédemment fonctionné comme un refroidisseur dans l’appareil car il a des trous dans les côtés filetés pour l’écoulement du liquide. Ils pensent qu’il était à l’origine utilisé pour l’azote et l’oxygène et qu’il serait assez facile de remplacer les raccords d’origine de 2 à 4 mm (diamètre intérieur) par des tuyaux de plus grand diamètre.

Certaines informations manquent dans le message, telles que la manière dont le cylindre a été fixé à la carte mère et quelle pâte thermique a été utilisée.

Le cuivre est un composant que l’on trouve dans de nombreux dissipateurs thermiques modernes, mais pas 8 livres à l’intérieur d’un refroidisseur. Le produit comparable le plus proche qui me vient à l’esprit pourrait être le gros dissipateur thermique passif True Copper de 4,1 livres de Thermalright d’il y a quelques années.

Le cuivre est un matériau assez cher, bien que des travaux soient en cours pour le rendre plus fin qu’un atome, ce qui pourrait éventuellement être utilisé pour remplacer l’or dans les puces, réduisant ainsi leur prix de fabrication.