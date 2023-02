Linus Tech Tips prouve que l’achat de cartes graphiques d’occasion auprès de cryptomineurs est sûr

Dans le contexte : C’est un argument qui fait rage depuis des années : acheter une carte graphique d’occasion vaut-il le risque alors qu’elle aurait pu être largement utilisée pour le cryptominage ? Probablement la plus célèbre de toutes les chaînes YouTube technologiques, Linus Tech Tips, dit depuis longtemps que les anciennes cartes de minage ne souffrent pas automatiquement de problèmes de performances, et pourraient même être un meilleur achat que celles qui étaient utilisées exclusivement pour les jeux. Maintenant, Linus aurait pu prouver cette affirmation.

Linus Sebastian de Tech Tips est depuis longtemps un ardent défenseur de l’achat de cartes graphiques d’occasion. C’est une perspective particulièrement attrayante à une époque où Nvidia est souvent qualifiée de scalpeur. Mais les craintes que les cartes de site d’enchères aient pu être utilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l’exploitation minière ont dissuadé de nombreux acheteurs potentiels – il y a eu de nombreux rapports faisant état de ces cartes utilisées à mort. Le fabricant Palit avait précédemment conseillé à ses clients de les éviter car ses tests indépendants ont prouvé que les performances du GPU sont réduites d’environ 10 % après presque un an d’utilisation minière.

Pour essayer de confirmer les effets de l’exploitation minière sur les cartes, Linus a acheté l’année dernière 19 modèles d’occasion qui, à un moment donné, étaient souhaitables pour l’exploitation minière et difficiles à trouver pour les jeux ; un mélange d’AMD Radeon 5700 et de Nvidia RTX 3060, 3070 et 3080. Ceux-ci ont été testés contre des GPU peu utilisés provenant du propre stock de la chaîne.

Seules deux des 19 cartes testées présentaient des problèmes notables : une Gigabyte Eagle RTX 3060 OC et une Sapphire Pulse RX 5700 XT. Les vitesses de fréquence de la carte Nvidia étaient inférieures à la normale car elles atteignaient des températures supérieures à 100 ° C et étranglaient thermiquement. Le Sapphire Pulse n’a pas connu de vitesses de fréquence nettement inférieures sur Kombustor, et les températures – c’était le plus froid de tous les modèles 5700 – et les performances de jeu n’ont pas été affectées, de sorte que la carte AMD aurait pu avoir une cible de puissance réduite uniquement visible dans Le programme de MSI.

Les tests de jeu ont montré peu de variation entre les cartes, toutes fonctionnant comme elles le devraient. Fait intéressant, les creux de 1 % du GPU de contrôle étaient inférieurs à ceux des modèles de minage. Linus note que les cycles de chauffage et de refroidissement et les vitesses de fréquence plus élevées des cartes de jeu uniquement causent plus de dommages à un GPU que ce que vous verriez dans les cartes utilisées uniquement pour l’exploitation minière.

Il a également été découvert que les performances de la VRAM de l’Eagle OC s’étaient considérablement détériorées, ce qui en faisait la seule des 19 cartes que Linus suggère de retourner pour un remboursement ou d’utiliser la politique de protection des acheteurs d’eBay.

Linus fait valoir de bons points et les résultats sont assez révélateurs. Les seules mises en garde concernant les tests sont que 19 cartes ne constituent pas un exemplaire énorme, et tant qu’elles sont plus que probable avoir été utilisé pour l’exploitation minière à un moment donné, ce n’est pas certain à 100 %.

Toutes les cartes de minage ne seront pas sûres, bien sûr. L’année dernière, des mineurs vietnamiens de crypto-monnaie ont annoncé qu’ils préparaient des cartes graphiques usagées pour les revendre en les lavant avec une buse à jet haute puissance. Plus récemment, il y a eu une histoire de mineurs essayant de tromper les clients en peignant sur la mémoire des cartes avant la revente, ce qui rend leur usure moins importante.

En fin de compte, la vidéo devrait donner plus de confiance aux joueurs lors de l’achat d’une carte d’occasion. Il semble que ceux utilisés régulièrement pour les jeux soient tout aussi, sinon plus, susceptibles d’avoir des problèmes par rapport à ceux utilisés pour l’exploitation minière.