La mise à jour stable de MIUI 14 est désormais déployée sur Xiaomi 12T Pro

MIUI 14 est sorti en décembre, mais il n’était disponible qu’en Chine. Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour MIUI 14 pour ses derniers téléphones phares plus tôt cette année. Et maintenant, le Xiaomi 12T Pro a rejoint la fête. Xiaomi 12T Pro reçoit les mises à jour MIUI 14 en Europe.

Un tas de téléphones des séries Xiaomi, Redmi et Poco ont déjà été mis à jour le mois dernier. La liste comprend la série Xiaomi 12, Xiaomi 11 Lite, Poco X3 Pro, Poco F4 GT et quelques autres appareils. Xiaomi 12T Pro est la dernière entrée de la mise à jour MIUI 14.

Grâce à u/Wratho007 qui a posté sur Reddit avec les informations de mise à jour MIUI 14 OTA. Et il semble que la mise à jour vient de commencer et que seuls quelques utilisateurs aient reçu la mise à jour. Mais bientôt, il sera disponible pour plus d’utilisateurs.

La mise à jour MIUI 14 pour Xiaomi 12T Pro est livrée avec un numéro de build 14.0.6.0.TLFEUXM. Comme vous pouvez le voir, le numéro de build est pour l’Europe, donc la dernière partie du numéro de build sera différente si vous venez d’une région différente. MIUI 14 est une mise à jour majeure et pèse environ 4 Go.

MIUI 14 n’apporte rien de trop gros, juste des changements d’icônes habituels et des améliorations ici et là, c’est tout. Pourtant, la société a fièrement pris des mois et a même retardé sa date de sortie avant de finalement la publier en décembre.

MIUI 14 apporte des changements tels qu’une recherche améliorée dans les paramètres, des super icônes, moins d’espace et de consommation de mémoire, et quelques changements supplémentaires. Outre ces modifications mineures, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité de janvier 2023 à l’appareil.

Si vous attendiez la mise à jour MIUI 14 sur votre Xiaomi 12T Pro, alors vous pourriez être déçu du nombre de changements par rapport à l’excitation. La mise à jour MIUI 14 OTA est déployée par lots et son déploiement peut donc prendre un certain temps pour tout le monde. Vous pouvez toujours vérifier la mise à jour en allant sur Paramètres > À propos de l’appareil > Mises à jour système. Vérifiez ensuite les nouvelles mises à jour, si la nouvelle mise à jour est disponible, appuyez simplement sur télécharger et installer.

Assurez-vous de faire une sauvegarde de votre téléphone et de charger votre téléphone à au moins 50 % avant de mettre à niveau votre téléphone.

