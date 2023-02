Nous venons de comprendre pourquoi ajouter du lait au café est bon pour la santé

Cela a été découvert par une équipe de recherche danoise qui a étudié ce qui se passe lorsque nous mélangeons un peu de lait avec du café.

L’ajout de lait au café peut avoir un effet anti-inflammatoire.

Quelque chose d’aussi simple que d’ajouter un peu de lait au café peut-il avoir un effet anti-inflammatoire ? Apparemment oui, selon une équipe de recherche de l’Université de Copenhague qui a étudié ce qui se passe lorsque l’on mélange les composés de ces deux boissons. La combinaison des protéines du lait avec les antioxydants du café, l’une des sources alimentaires les plus riches en antioxydants, double l’effet anti-inflammatoire sur les cellules humaines.

Dans des études précédentes, les chercheurs avaient déjà démontré que les antioxydants et, en particulier, les polyphénols se lient aux protéines contenues dans divers aliments, et dans une autre étude récente, ils ont vérifié si cette réaction se produisait dans le café macchiato. « En fait, cela arrive si vite qu’il était difficile d’éviter” a expliqué le professeur Marianne Nissen Lund du Département des sciences alimentaires de l’Université de Copenhague, qui a dirigé l’étude qui a évalué l’effet des polyphénols lorsqu’ils sont combinés avec des acides aminés, les éléments constitutifs des protéines.

Ajouter un peu de lait au café double l’effet anti-inflammatoire

La nouvelle analyse, qui vient d’être publiée dans le Journal de chimie agricole et alimentaire, ont montré que les cellules immunitaires traitées avec une combinaison de polyphénols et d’acides aminés étaient deux fois plus efficaces pour réduire la réponse inflammatoire que les cellules traitées avec des polyphénols seuls. En d’autres termes, elles sont deux fois plus efficaces contre l’inflammation que les cellules auxquelles des polyphénols seuls ont été ajoutés.

« L’observation de cet effet dans des expériences de laboratoire nous incite à comprendre plus en détail les avantages pour la santé – a déclaré le professeur Andrew Williams du Département des sciences vétérinaires et animales de la Faculté de la santé et des sciences médicales de l’Université de Copenhague, qui est également l’auteur principal de l’étude -. Ainsi, la prochaine étape sera d’étudier les effets chez les animaux”.

Pour les spécialistes, il n’est pas difficile d’imaginer que la réaction et l’effet anti-inflammatoire se produisent également lorsque d’autres aliments constitués de protéines, de fruits ou de légumes sont combinés.

« Nous pensons que quelque chose de similaire se produit, par exemple, dans un plat de viande accompagné de légumes, ou dans un smoothie aux fruits, lorsque nous ajoutons des protéines telles que du lait ou du yaourt» ajoute Nissen Lund qui, démontrant la potentialisation de l’effet inhibiteur sur l’inflammation dans des lignées cellulaires de laboratoire, suggère clairement que cet effet bénéfique peut aussi s’exercer en direct. « Nous allons maintenant étudier plus avant, d’abord chez les animaux. Ensuite, nous espérons recevoir des fonds de recherche qui nous permettront d’étudier l’effet chez l’hommeNissen Lund a conclu.

