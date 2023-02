ChatGPT Killer de Google devrait arriver le 8 février

Cette semaine, Google organise un événement qui ne peut être décrit que comme un « événement d’urgence ». Selon l’invitation envoyée par Google à The Verge, l’événement se concentrera principalement sur « l’utilisation de la puissance de l’IA pour réinventer la façon dont les gens recherchent ». D’après cette seule déclaration, il est clair que Google envisage de s’attaquer à ChatGPT.

En d’autres termes, Google est prêt à allumer son photocopieur et à sortir quelque chose qui est un concurrent de ChatGPT. Maintenant, l’événement va durer 40 minutes. Et, bien sûr, vous pourrez le regarder sur YouTube en direct.

Mais, comme vous pouvez vous y attendre, Google ajoutera certainement sa propre touche à son modèle d’IA. Quelle peut être cette touche unique ?

Le clone Chatgpt de Google sera-t-il réellement une chose ?

L’invitation envoyée à The Verge contenait plus d’informations sur l’événement. Google prévoit d’utiliser la puissance de l’IA pour permettre aux utilisateurs « d’explorer et d’interagir avec les informations ». Grâce à cela, Google vise à rendre son clone ChatGPT plus « naturel et plus intuitif que jamais ».

Alphabet, la société mère de Google, a eu son appel de résultats le 3 février. Et dans cet appel de résultats, le PDG a promis que «très bientôt, les gens pourront interagir directement avec nos modèles de langage les plus récents et les plus puissants en tant que compagnon de la recherche dans des moyens expérimentaux et innovants.

Voyant l’ascension fulgurante de ChatGPT, Google a déclaré un « code rouge » plus tôt cette année. Il est même allé de l’avant et a fait sortir les cofondateurs Sergey Brin et Larry Page de leur retraite pour les aider. Ainsi, il serait prudent de dire que Google considère le chatbot populaire comme une menace.

Les modèles d’IA actuels de Google

Google dispose de nombreuses technologies d’IA. Cependant, la plupart d’entre eux ne sont pas ouverts au public. Et fait intéressant, il existe déjà un chatbot de Google, qui s’appelle « LaMDA ». Il est abrégé en Modèle de langage pour les applications de dialogue.

Il existe également un modèle d’IA de génération d’images nommé « Imagen ». Et comme vous pouvez vous y attendre, ces deux sont essentiellement ce que propose OpenAI avec ChatGPT et DALL-E. Mais la principale différence est que les produits d’OpenAI sont publics, alors que Google les a gardés secrets.

En fait, il ne parlait que des projets dans les articles de recherche et les articles de blog. Mais maintenant, le moment est venu pour Google de sortir ces modèles d’IA, en particulier celui du langage.

L’apprenti barde de Google répondra-t-il à ChatGPT ?

Selon un rapport de CNBC, l’un des résultats des efforts de productisation de Google est « l’apprenti barde ». À la base, il s’agit d’un chatbot qui utilise la technologie LaMDA. Comme ChatGPT, il permet aux gens de poser des questions et d’obtenir des réponses détaillées à leurs requêtes.

Le rapport de CNBC est allé de l’avant et a présenté une tonne de directions possibles que Google aurait pu expérimenter. Par exemple, « invites pour des questions potentielles placées directement sous la barre de recherche principale » sur la page d’accueil de Google et « une page de recherche alternative qui pourrait utiliser un format question-réponse ».

Nous pouvons même voir une page de résultats qui fournit « une bulle grise directement sous la barre de recherche, offrant des réponses plus humaines que les résultats de recherche typiques ». En bref, Google peut s’attaquer à ChatGPT de différentes manières.

ChatGPT est-il la vraie menace pour Google ?

Il n’est pas certain que ChatGPT soit un type « code rouge » pour Google. Le fait est que Google a l’habitude de réagir de manière excessive à d’autres choses populaires sur Internet. Et la plupart des projets de « clonage d’un concurrent » finissent dans le cimetière de Google.

Pour rappel, Google a même considéré Facebook comme une menace existentielle et a créé Google+. Et comme vous le savez, Google a finalement arrêté le projet, et il n’a plus aucune présence sociale maintenant. Mais Google se porte toujours bien, n’est-ce pas ?

Pourtant, « l’événement d’urgence » de Google sera sûrement une montre intéressante. Et ne vous inquiétez pas si vous le manquez pour une raison quelconque. Nous ferons plus de couverture sur ce que Google a à dire sur son clone ChatGPT.