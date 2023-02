Web3 : L’avenir d’internet ou de l’air chaud ?

Le terme Web3 hante les médias depuis plusieurs années. Ce que l’on entend réellement par là n’est souvent pas tout à fait clair. Sommes-nous face à un nouveau type d’internet ? Pour le dire très simplement, le Web3 se veut un Internet décentralisé basé sur des blockchains. Dans cet article, nous examinerons exactement comment cela est censé fonctionner et si cela serait souhaitable.

Contenu:

Web1 et Web2 : les prédécesseurs

Pour comprendre le Web3, il est utile de comprendre les itérations par lesquelles Internet est passé jusqu’à présent. Tout d’abord : les transitions sont fluides et pas tout à fait tranchées en termes de timing. Tout a commencé avec Web1, la première version d’Internet. Le soi-disant web « en lecture seule ».

Il tire son nom du fait que les utilisateurs de cette version pouvaient lire les sites Web de manière significative. Les interactions étaient difficiles. Sur l’Internet Web 1.0, personne ne pouvait commenter et télécharger, publier des photos ou quoi que ce soit d’autre. Seuls les propriétaires de sites Web pouvaient apporter des modifications à leur page d’accueil et donc à Internet.

Sur Web1, les utilisateurs ne pouvaient que lire. (Photo : Adobe Stock)

En réalité, cependant, la séparation n’était pas aussi claire. Le courrier électronique a commencé son avancée triomphale dans les années 1970, Usenet et les premiers forums de discussion sont apparus dans les années 1980, et les premiers blogs avec une fonction de commentaire dans les années 1990. Cependant, c’est une chose du 21ème siècle que vraiment chaque utilisateur est au centre et peut également devenir un producteur ou un prosommateur (mot combiné du producteur et du consommateur) avec des moyens techniques simples.

Et c’est la prochaine itération : Web2, ou Web 2.0 comme nous avions l’habitude de l’appeler. En fait, il s’agit de la version actuelle d’Internet. Ici, les utilisateurs peuvent interagir avec le site Web et donc aussi avec d’autres utilisateurs. Web2 a rendu possibles les principaux services de médias sociaux comme Facebook et Twitter, où vous pouvez publier du texte, des images et des vidéos et interagir avec d’autres utilisateurs.

Nous sommes passés du « lecture seule » à un Internet interactif. Selon la théorie, le soi-disant Web3 devrait remplacer la version actuelle à l’avenir.

Cela pourrait être Web3

Gavin Wood, co-fondateur de la crypto-monnaie Ethereum, a inventé le terme Web3 en 2014 et l’a vu comme un Internet décentralisé basé sur la blockchain. Puisqu’un tel Web3 n’existe pas encore aujourd’hui, on ne sait pas encore à 100% ce qu’il sera ou pourrait être. Différentes personnes ont des idées différentes sur le sujet. Nous allons donc discuter ici des idées les plus courantes sur la prochaine version d’Internet.

Ainsi, dans l’esprit de Wood, Web3 est décentralisé et construit au-dessus de la blockchain. De cette manière, le contrôle des données sur le Web3 doit être transféré des entreprises géantes telles que Google, Amazon et Co. aux particuliers. N’importe qui pourrait prendre soin de ses propres données dans cette version d’Internet. Du moins en théorie.

On dit que Web3 est basé sur des blockchains. (Photo : Adobe Stock)

problèmes de décentralisation

L’idée sonne bien : le petit bonhomme la montre aux gros fournisseurs de cloud comme Google, Meta ou Microsoft et reprend le contrôle de ses données. En réalité, cependant, cela sera difficile à mettre en œuvre. Parce que la blockchain comme base des services Web3 n’est pas une bonne idée compte tenu de l’état actuel de la technologie.

La blockchain peut être décentralisée et fonctionner sur des milliers d’ordinateurs, mais cela la rend extrêmement lente et lente. Les opérations les plus simples, comme poster un texte, peuvent prendre plusieurs minutes sur une blockchain véritablement décentralisée. Si plusieurs utilisateurs souhaitaient publier en même temps, cela prendrait beaucoup plus de temps.

Le deuxième problème est purement pratique. Comment gérer un réseau social ou tout autre service sans qu’une personne ou un petit groupe ne prenne de décisions ? Une sorte de système pourrait être envisagé dans lequel tous les utilisateurs du service pourraient proposer et voter sur d’éventuelles modifications.

Personne n’aime Internet lent. (Photo : Adobe Stock)

Encore une fois, il y a un problème d’inertie. Cela peut prendre beaucoup de temps avant que tout le monde ou une majorité ait voté. De plus, il doit être clair dès le départ quand et avec quel degré d’approbation un changement sera adopté. Plus de 50 % ? Plus de 90 % ?

Le dernier reproche que je voudrais faire est le manque de réglementation. Un système vraiment décentralisé ne peut pas être régulé par une seule personne ou un petit groupe de personnes. En conséquence, le contenu ne peut pas être modéré aussi facilement dans Web3. Chacun peut poster ce qui lui convient ici.

Les amis de la liberté d’expression absolue seront heureux. Cependant, cela pourrait également signifier un réseau façonné par les mythes du complot et la haine. Un Internet centralisé peut au moins intenter une action en justice contre de grandes entreprises telles que Meta ou Twitter et les forcer à prendre des mesures contre le cyberharcèlement. Dans un réseau décentralisé, cela ne serait plus possible sans plus tarder.

Le Web sémantique

La décentralisation via les blockchains est probablement la plus grande caractéristique de Web3. Mais il existe d’autres caractéristiques qui sont souvent mentionnées en relation avec le nouvel Internet. L’un d’eux est le web sémantique.

Dans le soi-disant Web sémantique, les sites Web et les moteurs de recherche comprennent non seulement les mots-clés, comme c’est actuellement le cas, mais aussi le langage, tout comme les humains. C’est donc un Internet qui peut communiquer de manière humaine ou quasi humaine.

Un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler est les chatbots IA tels que ChatGPT, qui n’est apparu que récemment sous les feux de la rampe, dont certains comprennent très bien la langue et peuvent donner des réponses de type humain.

Un avantage majeur du web sémantique est que les gens peuvent communiquer plus facilement avec les applications. Par exemple, les paramètres peuvent être modifiés en langage naturel et les requêtes de recherche peuvent être répondues directement au lieu de créer des liens vers des sites Web.

De plus, dans le cadre du Web3, le Metaverse est souvent mentionné. Cependant, du moins tel que je le comprends, le métaverse n’est rien de plus qu’une grande expérience de réalité virtuelle ou de réalité mixte. Vous mettez un casque ou des lunettes et vous vous retrouvez dans un monde virtuel. Alternativement, vous avez des objets virtuels dans le monde réel grâce à la réalité augmentée.

Nous pourrions expérimenter les sites Web et les applications sur Web3 comme des espaces 3D dans lesquels nous nous déplaçons et interagissons avec d’autres utilisateurs.

Le Metaverse pourrait aussi faire partie du Web3. (Photo : Adobe Stock)

Qu’est-ce que le Web3 maintenant ?

Bien sûr, cela laisse ouverte la question de savoir ce qu’est réellement le Web3 concrètement. Cependant, nous ne pouvons pas répondre directement à cette question pour le moment, car à ce stade, il ne s’agit que d’un ensemble d’idées qui peuvent ou non être mises en œuvre dans la réalité.

Que pensez-vous du Web3 ? La mise en œuvre est-elle réaliste ? Un internet décentralisé est-il possible ? Voulons-nous même cela? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Photo de couverture : Adobe Stock