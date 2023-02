Android 14 : nouveautés, date de sortie et appareils compatibles !

Chaque fabricant publiera un calendrier pour la mise à jour des appareils existants vers Android 14 et une méthode pour le faire. En général, une notification de mise à jour doit apparaître dès que l’appareil mobile l’a. Une fois Android 14 en cours d’utilisation, il est également pratique d’effectuer une recherche manuelle via les paramètres système.

Les smartphones Google Pixel seront les premiers à recevoir la mise à niveau, et le Dev Preview est actuellement en cours (et plus tard avec les bêtas). Vous devez utiliser ce lien pour les rejoindre. De plus, les fichiers système mis à jour seront accessibles sur le site Web pour les développeurs Android.

Nouvelles fonctionnalités dans Android 14

L’une des plus grandes rumeurs entourant Android 14 est qu’il viendra avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Material You ». Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de personnaliser l’interface utilisateur de leur appareil à leur guise, avec une gamme d’options de couleurs et de matériaux différents. Cela permettrait aux utilisateurs de donner à leur appareil une apparence et une sensation uniques, et pourrait être un argument de vente majeur pour Android 14.

Une autre fonctionnalité supposée d’Android 14 est l’amélioration de l’utilisation du réseau. Cela pourrait inclure de nouveaux outils pour aider à gérer l’utilisation des données, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à enregistrer des données lorsqu’ils utilisent leur appareil.

Une autre nouvelle fonctionnalité d’Android 14 pourrait être la sauvegarde automatique des médias entrants. Cela permettrait aux utilisateurs d’enregistrer automatiquement des photos et des vidéos à partir de messages entrants, sans avoir à les enregistrer manuellement. Cela pourrait être un gain de temps important pour les utilisateurs et faciliterait le suivi des médias importants.

Les autorisations multimédias granulaires pourraient également être une nouvelle fonctionnalité d’Android 14. Cela permettrait aux utilisateurs de définir différents niveaux d’accès à différents types de médias, tels que des photos ou des vidéos, pour chaque application. Cela donnerait aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leur vie privée et leur sécurité, et aiderait à empêcher l’accès indésirable à des informations sensibles.

Connexion Santé

L’une des principales nouveautés d’Android 14 est Health Connect. Cette nouvelle fonctionnalité aide les utilisateurs à rester connectés à leurs données de santé et de forme physique à partir de divers appareils. Avec Health Connect, les utilisateurs pourront afficher toutes leurs données de santé et de forme physique à partir de différents appareils en un seul endroit, ce qui leur permettra de suivre plus facilement leurs progrès et de se fixer des objectifs.

Connexion satellite :

Une autre nouvelle fonctionnalité intéressante d’Android 14 est la connexion par satellite. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de se connecter aux réseaux satellites lorsqu’ils sont hors de portée des autres réseaux, ce qui leur permettra de rester connectés même lorsqu’ils se trouvent dans des zones éloignées ou rurales. Cela sera particulièrement utile pour les personnes qui voyagent fréquemment dans des régions éloignées, car elles pourront désormais rester connectées même lorsqu’elles sont éloignées de leur réseau habituel.

Les futurs téléphones Pixel auront probablement des capacités satellite ajoutées par Google. Mais on ne sait pas combien d’autres fabricants feront de même. De plus, nous ne savons pas si la technologie par satellite sera gratuite ou nécessitera un abonnement. Apple offre deux ans de SOS d’urgence gratuit avec l’activation des nouveaux modèles d’iPhone 14/14 Pro.

Gestes de navigation

Les gestes de navigation sont de plus en plus populaires ces dernières années, et Android 14 devrait poursuivre cette tendance avec sa nouvelle fonctionnalité de gestes de navigation. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront naviguer facilement sur leurs appareils, en utilisant une variété de gestes. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux différentes applications et fonctions, et aidera également à désencombrer l’écran, ce qui permettra de voir plus facilement ce qui se passe.

Google a déjà publié un aperçu pour les développeurs d’Android 14, donnant aux développeurs une chance de prendre une longueur d’avance sur le développement de nouvelles applications et fonctionnalités. Le Dev Preview permettra aux développeurs de tester leurs applications et de voir comment elles fonctionnent sur le nouveau système d’exploitation, afin qu’ils puissent apporter les modifications nécessaires avant la sortie officielle.

Appareils compatibles

Android 14 sera compatible avec une gamme d’appareils différents, notamment Google Pixel 4a, Google Pixel 5, Google Pixel 5a, Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6a, Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro. On ne sait pas encore quels autres appareils seront compatibles avec Android 14, mais on s’attend à ce qu’un large éventail d’appareils différents soient pris en charge.