MacWhisper est une application macOS qui utilise OpenAI pour transcrire des fichiers audio en texte

Nous avons vu l’utilisation d’outils d’IA pour beaucoup de choses récemment, comme générer du texte et des images à partir de phrases simples. Mais maintenant, il existe une nouvelle application macOS appelée MacWhisper qui utilise la technologie OpenAI pour transcrire localement des fichiers audio en texte.

MacWhisper transcrit localement les fichiers audio sur Mac

MacWhisper a été développé par Jordi Bruin, qui est également à l’origine de Vivid, un outil qui active le HDR à l’échelle du système sur les MacBook compatibles et les écrans externes. Cependant, MacWhisper a un objectif complètement différent de Vivid. Comme mentionné précédemment, cette nouvelle application est capable de comprendre ce qui se dit dans les fichiers audio pour le transformer en texte.

L’application utilise la technologie Whisper « à la pointe de la technologie », qui fait partie d’OpenAI. Tout le traitement est effectué localement sur le Mac, ce qui indique que vos fichiers audio ne sont jamais envoyés à un serveur en ligne. En d’autres termes, personne n’a accès aux fichiers audio que vous transcrivez, ce qui rend l’ensemble du processus privé et sécurisé.

Transcrivez rapidement et facilement des fichiers audio en texte avec Whisper, la technologie de transcription de pointe d’OpenAI. Que vous enregistriez une réunion, une conférence ou tout autre fichier audio important, MacWhisper transcrit rapidement et avec précision vos fichiers audio en texte. MacWhisper s’exécute localement sur votre Mac, de sorte que vos fichiers ne quittent jamais votre appareil et que vous n’ayez pas à payer pour

L’utilisation de MacWhisper est assez simple et intuitive. Il vous suffit de faire glisser des fichiers audio dans l’application pour obtenir une transcription. L’ensemble du processus est très rapide, et une fois la transcription disponible, vous pouvez copier et modifier le texte, ou même l’exporter en tant que sous-titres SRT et VTT. L’outil fonctionne avec les fichiers audio MP3, WAV, M4A, ainsi qu’avec les fichiers vidéo MP4.

Mais l’une des meilleures choses à propos de MacWhisper est que la transcription fonctionne avec plusieurs langues différentes. Cela inclut l’anglais, le chinois, l’allemand, l’français, l’italien, le portugais et l’ukrainien.

Étant donné que l’application traite les fichiers audio localement, elle est livrée avec quatre modèles de transcription différents : Tiny, Base, Medium et Large. Les modèles Medium et Large offrent des transcriptions plus précises, mais occupent plus d’espace de stockage Mac. Mais bien sûr, les utilisateurs peuvent choisir le modèle de transcription qui correspond le mieux à leurs besoins.

Téléchargez-le maintenant

MacWhisper est une application gratuite. Cependant, ceux qui veulent les modèles de transcription Medium et Large doivent acheter MacWhisper Pro pour 10 €. L’outil fonctionne avec les Mac exécutant macOS Monterey et versions ultérieures. Cependant, il est recommandé de l’exécuter sur un Mac alimenté par la puce M1 ou supérieure. Plus de détails ici.

