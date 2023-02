Joe Biden veut qu’Apple apporte des changements avec iOS 17

Selon les données recueillies par DemandSage, il y a plus de 1,5 milliard d’utilisateurs actifs d’iPhone dans le monde en 2023. Plus de 2,24 milliards d’unités d’iPhone ont été vendues à ce jour et 153 millions d’unités ont été vendues au cours des trois premiers trimestres de 2023. C’est un chiffre impressionnant. exploit pour une marque qui vend une gamme d’appareils, avec du matériel spécifique et des systèmes d’exploitation uniques. Ce n’est pas comme sur Android où vous trouverez plusieurs variantes du système d’exploitation et différentes marques avec des spécifications différentes. Si vous êtes à la recherche d’un iPhone, vous acceptez essentiellement ce qu’Apple a à offrir en termes de matériel et de logiciel. Cependant, cela ne semble pas être le cas pour Joe Biden et leur administration qui demande des changements drastiques avec iOS 17.

La lutte entre Joe Biden et Apple commence

Un rapport publié cette semaine par l’administration Biden recommande une nouvelle législation. L’objectif est d’apporter des modifications majeures à l’iOS d’Apple et de modifier les politiques de l’App Store.

La Télécom Nationale. and Information Administration (NTIA) est le principal conseiller du président en matière de politiques de télécommunications et d’Internet. En avril 2022, la NTIA a lancé une enquête pour analyser la concurrence entre les systèmes d’exploitation d’applications mobiles. L’enquête découlait d’un décret. L’objectif était d’apporter des changements et d’améliorer la concurrence. De plus, il vise à réduire les barrières pour les nouveaux arrivants et à améliorer l’expérience des utilisateurs.

Aujourd’hui, la NITA est arrivée avec le premier rapport sur l’iOS d’Apple. Nous pouvons voir les changements suivants sur l’App Store et iOS dans leur ensemble :

Recommandations pour Apple Store et iOS 17

Apple doit autoriser les magasins d’applications tiers. La marque ne peut pas empêcher les utilisateurs d’installer des applications en dehors de l’App Store. Par ailleurs, il doit autoriser les magasins d’applications et les applications Web alternatifs.

Les développeurs doivent être libres d’utiliser leurs propres systèmes de paiement intégrés à l’application.

Plus de restrictions de moteur de navigateur pour les applications de navigateur tierces

Les applications préinstallées et les options par défaut doivent être limitées.

Les utilisateurs doivent choisir librement leurs applications par défaut. iOS doit autoriser la désinstallation ou le masquage des applications

Apple doit améliorer ses processus de révision dans l’Apple Store.

Le rapport recommande une nouvelle législation et des mesures antitrust supplémentaires. Apple se dresse comme un obstacle dans la course à l’amélioration de la concurrence.

Selon les rumeurs, iOS 17 se conformerait à la nouvelle législation

Les États-Unis à eux seuls ne sont qu’un pays de plus à se joindre à la lutte contre iOS. L’Inde, l’UE, le Japon et la Corée du Sud ont déjà lancé leur quête contre Apple et ses politiques actuelles. En conséquence, il y a des rumeurs taquinant de grands changements sur iOS 17. Des rumeurs plus récentes disent qu’Apple permettra enfin aux utilisateurs d’installer des applications sur iOS à partir de l’App Store. De même, la marque permettra aux magasins tiers de fonctionner sur iOS.

Récemment, Epic a tease son retour de Fortnite sur les appareils Apple. Epic Games et Apple sont au milieu de batailles juridiques depuis deux ans en raison du système de paiement et des tarifs intégrés d’Apple. Si les nouveaux changements sont mis en pratique, alors Fortnite pourra bientôt revenir sur iOS.