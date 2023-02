Mark Zuckerberg parle de réalité mixte sur Meta Quest 3

Tourné vers l’avenir : alors que la division métavers de Meta, Reality Labs, a jeté quelques milliards de dollars supplémentaires dans le four au dernier trimestre, la société fait avancer les produits VR. Ceux-ci incluent le prochain casque Meta Quest, qui devrait succéder au populaire Meta Quest 2 lors de son lancement plus tard cette année.

L’appel sur les résultats du quatrième trimestre 2022 de Meta comprenait de nouvelles informations sur le prochain casque VR de l’entreprise. Probablement appelé Meta Quest 3, Meta veut que l’appareil soit un véhicule relativement accessible pour ses ambitions de réalité mixte.

Le PDG de la société, Mark Zuckerberg, a confirmé que le Quest 3 intégrerait Meta Reality, la technologie de la société qui rend les casques VR capables de réalité augmentée, ce qui en fait des casques de réalité mixte. Le Meta Quest Pro à 1 500 $, que Meta a lancé en octobre dernier, l’inclut comme fonctionnalité principale.

Lorsque Meta a lancé le Quest Pro, Zuckerberg a confirmé que la société visait à lancer le Quest 3 fin 2023 pour un prix compris entre 300 et 500 dollars. Meta propose actuellement le Quest 2 à 400 $, ce qui lui donne un avantage de prix considérable par rapport aux offres d’entreprises comme HTC et Valve qui coûtent plus d’un grand. Garder le Quest 3 à un coût similaire pourrait étendre la portée de Meta Reality.

Une fuite de septembre dernier a suggéré que le Quest 3 dispose d’une détection de profondeur, de deux caméras noir et blanc et de deux caméras RVB, vraisemblablement pour afficher l’environnement de l’utilisateur et offrir une expérience de réalité augmentée. Les caméras externes du Quest 2 ne transmettent qu’un flux vidéo en noir et blanc rudimentaire. La fuite mentionnait également un SoC Snapdragon, 2 écrans LCD, des lentilles minces en crêpe, des ajustements mécaniques IPD, un connecteur à broche pogo pour une station de charge et une sangle similaire à celle du Quest 2.

Curieusement, le Quest 3 n’inclura pas le suivi oculaire, une fonctionnalité vantée par le concurrent de l’espace VR Sony dans son casque PlayStation VR 2 à 500 $. Le suivi des yeux permet aux doubles écrans de détecter précisément où un utilisateur regarde et d’utiliser ces informations pour donner la priorité au rendu des pixels, économisant ainsi de précieux cycles de traitement graphique.

Zuckerberg a exprimé son optimisme quant à la croissance de Meta Reality dans les années à venir. Le sentiment reflète son insistance sur le fait que la réalité virtuelle et le Metaverse sont un investissement à long terme valable, même après que la division Metaverse de son entreprise ait perdu 14 milliards de dollars en 2022. Meta s’attend à perdre encore plus d’argent en 2023 alors qu’il continue de pousser ses ambitions.