Les premiers intervenants dénoncent les fausses alertes de détection de collision de l’iPhone : « J’ai du mal à faire mon travail quotidien »

Un certain nombre d’histoires récentes ont mis en lumière la pression croissante exercée par les faux appels d’urgence SOS de l’iPhone et de l’Apple Watch sur les répartiteurs du 911 et les premiers intervenants. Le New York Times est le dernier à signaler ce problème, en mettant l’accent sur les fausses alarmes des utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch qui skient dans le Colorado.

Montage des réclamations iPhone Crash Detection

C’est un sujet qui a été rapporté dans le passé. En novembre, un rapport indiquait que des skieurs de Park City, dans l’Utah, avaient déclenché sans le savoir Crash Detection en faisant du ski et du snowboard. La détection de collision est une nouvelle fonctionnalité exclusive à l’iPhone 14 et à l’Apple Watch Ultra qui peut détecter quand il pense que vous avez été impliqué dans un accident de voiture, puis appeler les services d’urgence en votre nom.

Dans ce dernier rapport de Le New York Times, les répartiteurs du 911 disent être de plus en plus inondés de « faux appels de détresse automatisés provenant d’appareils Apple appartenant à des skieurs ». Dans le comté de Summit, au Colorado, par exemple, les premiers intervenants affirment que ces fausses alarmes pourraient « désensibiliser les répartiteurs et détourner des ressources limitées des véritables urgences ».

« Ma journée entière consiste à gérer les notifications d’accident », a déclaré Trina Dummer, directrice par intérim des services d’urgence du comté de Summit, qui a reçu 185 appels de ce type dans la semaine du 13 janvier au 22 janvier. (Au cours des hivers passés, le volume d’appels typique sur un journée chargée était environ la moitié.) Mme Dummer a déclaré que l’assaut menaçait de désensibiliser les répartiteurs et de détourner des ressources limitées des véritables urgences. « Apple doit mettre en place son propre centre d’appels si c’est une fonctionnalité qu’il souhaite », a-t-elle déclaré.

Ce centre d’appels du comté de Summit a alerté Apple de ce problème et l’entreprise a envoyé quatre représentants pour observer l’équipe pendant une journée. Dans un communiqué, le porte-parole d’Apple, Alex Kirschner, a déclaré :

« Nous avons été conscients que dans certains scénarios spécifiques, ces fonctionnalités ont déclenché des services d’urgence lorsqu’un utilisateur n’a pas subi d’accident de voiture grave ou de chute brutale. » La société a noté que lorsqu’un accident est détecté, la montre bourdonne et envoie un avertissement sonore avertissant l’utilisateur qu’un appel est passé au 911, et il fournit 10 secondes pour annuler l’appel. Apple a également déclaré que les mises à jour du logiciel à la fin de l’année dernière avaient pour but « d’optimiser » la technologie et de réduire le nombre de faux appels. M. Kirschner a ajouté : « La détection des collisions et la détection des chutes sont conçues pour aider les utilisateurs lorsqu’ils en ont le plus besoin, et cela a déjà contribué à sauver plusieurs vies.

Les skieurs, cependant, disent qu’ils ne réalisent pas quand la fonction a été déclenchée en raison des multiples couches de vêtements qu’ils portent. Pour cette raison, certaines stations de ski placent désormais des panneaux sur les remontées mécaniques et les billetteries « alertant les utilisateurs d’Apple Watch et d’iPhone 14 du problème et les encourageant à passer à la dernière version du logiciel ou à désactiver le service ».

Les répartiteurs du comté de Summit disent également qu’ils reçoivent « très rarement » de faux appels d’appareils Android :

Au Colorado, les répartiteurs d’appels ont eu du mal à se souvenir d’un cas où une montre avait sauvé un skieur en détresse. (Mme Dummer a ajouté que son équipe avait « très rarement » reçu de faux appels au 911 provenant d’appareils d’autres entreprises, tels que des téléphones Android.)

Le rapport continue :

Juste avant midi, Mark Watson, un sergent du bureau du shérif, est entré dans la salle de répartition, l’air maussade. « Ce n’est pas une bonne journée », a-t-il déclaré. « Je voulais vérifier les chiffres », a-t-il déclaré. « J’écrivais une lettre à Apple. » Il a décrit son message de base à l’entreprise : « J’ai du mal à faire mon travail quotidien. Je n’ai pas toute la journée pour faire des produits Apple.

Le rapport complet se trouve sur le New York Times site Internet. Le rapport est largement conforme aux rapports similaires d’autres médias. Les plats à emporter semblent être que ces types d’histoires continueront et que les premiers efforts d’Apple pour réduire le problème ne semblent pas avoir été aussi fructueux que nécessaire.

