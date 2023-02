Robin Seiler, Microsoft : « HoloLens est un élément clé du métaverse industriel »

Après la réduction des effectifs de Microsoft de près de 10 000 salariés, de nombreux doutes sont apparus autour des principales divisions concernées : Microsoft Edge, Xbox (Bethesda et 343 Industries) et HoloLens. Concernant ce dernier, de nombreux médias ont même évoqué la fermeture de toute la division de Mixed Reality.

Tout comme ceux de Redmond ont dû nier la fin supposée de la franchise Halo, ils ont maintenant dû faire de même avec HoloLens. À cette occasion, c’est Robin Seiler, vice-président corporatif de Windows et des appareils, qui a dû sortir dans un article de blog.

Seiler souligne que HoloLens et Dynamics 365 sont des composants clés pour Microsoft dans sa stratégie au sein du « métaverse industriel ». Dans ses déclarations, il précise que la société maintient la production et le support de HoloLens 2 :

Nous continuons à produire et à prendre en charge HoloLens 2, y compris des mises à jour logicielles mensuelles pour garantir que nos entreprises clientes peuvent continuer à tirer parti de HoloLens 2 et de sa plate-forme de support pour effectuer des travaux critiques. De plus, nous continuons à mettre à jour Dynamics 365 Guides et Remote Assist pour répondre aux besoins des clients. HoloLens et Dynamics 365 sont des composants clés des déploiements de métaverse industriels, reliant les avantages de la transformation numérique aux travailleurs de première ligne, aux opérations d’usine et à d’autres cas d’utilisation.