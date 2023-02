LobbyLeaks est une nouvelle plateforme européenne pour lutter contre le lobbying louche

Pourquoi c’est important : les membres du Parlement européen (MPE) sont souvent ciblés par des campagnes de lobbying non divulguées conçues pour protéger les grandes entreprises technologiques de la concurrence et de l’État de droit. Désormais, les députés auront un nouveau moyen anonyme de signaler ces tactiques louches.

LobbyLeaks est un effort conjoint d’un groupe de députés européens et de deux organisations non gouvernementales (ONG) travaillant à s’opposer au lobbying louche et aux tactiques d' »astroturfing » visant à influencer le processus d’élaboration des politiques européennes. Leur site Web est conçu pour dévoiler le « pouvoir politique » des grandes entreprises technologiques et fournit un outil pour divulguer ou dénoncer en toute sécurité les efforts de lobbying suspects grâce à un cryptage de bout en bout.

Géré par Corporate Europe Observatory (CEO) et LobbyControl, deux ONG travaillant à promouvoir la transparence sur l’influence politique des entreprises, LobbyLeaks est une « hotline » numérique pour les députés européens qui ont été témoins de choses telles que des pratiques de lobbying non divulguées, des messages suspects sur les réseaux sociaux, des publicités ciblées en ligne sur leur compte personnel. les réseaux sociaux ou des lobbyistes prétendant à tort travailler pour des petites et moyennes entreprises (PME).

LobbyLeaks fournit un formulaire de contact sécurisé conçu pour être intraçable, confidentiel et indépendant. Tout ce qui est partagé via ledit formulaire de contact est dépouillé des informations personnelles ou des métadonnées pour empêcher le suivi, indique le site Web. De plus, les informations partagées sont traitées « de manière confidentielle » et traitées par CEO et LobbyControl, qui sont « complètement indépendants des institutions politiques ou de l’industrie européennes ».

L’initiative LobbyLeaks cible expressément les grandes entreprises technologiques, à savoir les suspects habituels en matière de pratiques louches du marché de la haute technologie : Google, Amazon, Meta, Apple et Microsoft. Bram Vranken, un chercheur PDG, a clairement déclaré que « le modèle commercial des grandes technologies est toxique ».

Les sociétés informatiques géantes fondent leurs perspectives commerciales sur « la publicité de surveillance agressive et l’extraction de données », a déclaré Vranken, exploitant des « systèmes de gestion de contenu algorithmique » pour amplifier la désinformation et le contenu haineux, et privant les travailleurs de leurs droits légitimes. LobbyLeaks aidera à exposer ce type « d’influence trompeuse et opaque » qui est maintenant un objectif majeur pour les tactiques de lobbying des grandes technologies.

Les sociétés technologiques louches sont principalement basées aux États-Unis, alors qu’elles tentent régulièrement d’influencer les nouveaux projets de loi concernant le marché numérique européen. Ces derniers mois, les députés européens ont déposé des plaintes auprès du registre de transparence de l’UE contre Amazon, Google et la société mère de Facebook, Meta, qui tentaient d’utiliser des associations industrielles tierces ou apparemment des représentants de PME pour leurs tentatives de lobbying.

Des pratiques de lobbying et d’astroturf douteuses peuvent saper les valeurs démocratiques de responsabilité et de processus équitable. Les tactiques trompeuses sont bien sûr bien plus anciennes que le marché numérique, mais les partisans de l’initiative LobbyLeaks affirment que les efforts et l’argent dépensés par les grandes entreprises technologiques pour cette pratique sont sans précédent et absolument préjudiciables aux intérêts de l’Union européenne.