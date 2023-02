LG étend les applications Apple TV et Musique, HomeKit et AirPlay aux téléviseurs webOS tiers

LG a annoncé une expansion spectaculaire des téléviseurs prenant en charge l’application Apple TV, AirPlay, HomeKit et Apple Music. Bien que ces fonctionnalités soient disponibles sur les propres téléviseurs webOS de LG depuis un certain temps, l’annonce d’aujourd’hui les étend aux téléviseurs tiers qui exécutent le logiciel webOS Hub de la société.

Dans un communiqué de presse, LG a expliqué que les téléviseurs de 200 autres marques prennent en charge son logiciel webOS Hub. Cela inclut les goûts de Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa et Hyundai. Comme prévu, cependant, il existe certaines limitations sur les téléviseurs de ces marques qui ajoutent la prise en charge de ces fonctionnalités Apple.

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités, telles que décrites par LG :

L’application Apple TV + avec prise en charge du contenu TV +, des films et des émissions de télévision d’iTunes et des chaînes Apple TV pour les services de streaming tiers

Apple Music avec Apple Music Radio, Live Lyrics, accès complet à la bibliothèque et plus encore

AirPlay pour diffuser des films, de la musique, des jeux et des photos sur votre téléviseur intelligent directement depuis votre iPhone, iPad ou Mac.

Socket en charge de HomeKit pour contrôler votre téléviseur via l’application Apple Home et avec Siri

LG indique qu’AirPlay et HomeKit ne sont disponibles que sur les téléviseurs OLED et les téléviseurs UHD alimentés par webOS Hub 2.0, sorti l’année dernière. L’application Apple TV et les applications Apple Music, cependant, arrivent sur une sélection beaucoup plus large de téléviseurs alimentés par webOS Hub dans plus de 100 pays.

Il s’agit d’une extension notable de HomeKit, AirPlay, Apple Music et de l’application Apple TV, malgré les limitations. Le logiciel webOS Hub alimente une large gamme de téléviseurs à différents prix dans le monde. Votre téléviseur est-il inclus dans ce déploiement ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

