Le nouvel APU AMD fait exploser le Steam Deck dans le benchmark GPU

Presque 2 fois plus rapide que Steam Deck !













Les premiers benchmarks censés dévoiler les performances graphiques d’un nouvel APU AMD viennent de faire surface. Il porte le nom de code Phoenix et fait partie de la série 7040. Et la puce a un cœur graphique 780M, qui utilise la technologie graphique RNDA.

Ses performances sont environ 25 % plus rapides que celles du 680M que l’on trouve dans l’APU Ryzen 6000. Cependant, ce n’est même pas le principal point fort de l’APU. Au lieu de cela, la star de l’émission est que le dernier APU AMD semble être presque deux fois plus rapide que le GPU AMD trouvé dans le Steam Deck.

Regardez de plus près la référence du nouvel APU AMD

Les chiffres proviennent de votre fidèle référence 3DMark Time Spy. Et selon le post sur Bilibili, le GPU 780M du nouvel APU AMD assomme environ 3 000 points.

En comparaison, le 680M de la dernière génération a marqué environ 2400 points. Et l’attraction principale est que les scores Steam Deck ont ​​un score d’environ 1700 points. Ainsi, le nouvel APU AMD est environ 2 fois plus rapide que le roi du jeu portable.

Mettons ces chiffres dans un autre contexte. Vous vous souvenez de la Nvidia GTX 1060 ? Ce GPU atteint environ 4200 points. Et le mobile RTX 2050 arrive à environ 3200 points. Le RTX 3060, en revanche, a un maigre 9000 points, tandis que le RTX 4080 est à 14835 points.

Ainsi, le GPU le plus proche du nouvel AMD 780M serait le mobile RTX 2050. Pourtant, vous ne pouvez pas oublier que nous parlons d’un APU. Par conséquent, la comparaison la plus intéressante serait entre l’APU Steam Deck. Et au cas où vous ne le sauriez pas, cet APU a également été fabriqué par AMD.

Caractéristiques AMD 780M

Pour mieux comprendre le battage médiatique autour du nouveau 780M, vous devez entrer dans les moindres détails. Ainsi, le nouvel APU est livré avec 768 cœurs de shader RDNA 3-spec. Et il y a 32 sorties de rendu. Sa vitesse d’horloge maximale peut atteindre jusqu’à 2,9 GHz. Qu’en est-il des performances du TFLOPS ?

Eh bien, l’AMD 780M a une performance de traitement maximale de 8,9 TFLOPS. Le Steam Deck, quant à lui, possède 512 cœurs de shader RDNA 2-spec. Il dispose de 16 sorties de rendu, tandis que ses performances de traitement sont de 3,3 TFLOPS.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Il y a un petit problème avec la note de 8,9 TFLOPS du nouvel APU AMD. Cela dépend de l’architecture astucieuse de shader à double pompage de RDNA 3. Ainsi, dans des scénarios réels, il se peut qu’il n’offre pas toujours des performances doubles.

Compte tenu de cela, il serait prudent de dire que les performances réelles du shader brut de l’APU AMD sont d’environ 4,5 TFLOPS. Et cela semble être à peu près dans la ruelle de ce que les résultats divulgués de Time Spy indiquent.

Comment l’APU AMD se comparera-t-il réellement

Vous ne pouvez pas oublier le fait que Steam Deck a un écran d’assez basse résolution. Il fait 1280 x 800 pixels. Donc, au total, cela représente environ 1 million de pixels. Pour cette raison, même la puissance graphique modeste est plus que suffisante pour qu’il fonctionne bien dans les jeux.

D’autre part, le nouvel APU AMD devrait être disponible sur des ordinateurs portables avec un écran 1080p. Et comme vous le savez peut-être, un écran 1080p a deux millions de pixels. Par conséquent, même si l’AMD 780M est deux fois plus rapide que le Steam Deck, il offrira essentiellement des performances de niveau Steam Deck dans les ordinateurs portables.

Même ainsi, ce genre de performance n’est en aucun cas mauvais. Donc, dans l’ensemble, AMD va sûrement offrir des performances de jeu à moitié décentes avec le nouvel APU. Pourtant, si le jeu est votre priorité, le 780M ne devrait pas vraiment être votre objectif, n’est-ce pas ?