Vous souffrez d’acouphènes ? Peut-être habitez-vous près d’une route très fréquentée : une étude révèle une forte corrélation

Une étude de cohorte a trouvé une forte association statistique entre les acouphènes et le fait de vivre dans une maison près d’une route très fréquentée. Le stress et le manque de sommeil causés par le bruit des véhicules catalyseraient le risque de développer le trouble.

Vivre à proximité d’une route très fréquentée peut augmenter considérablement le risque de développer des acouphènes ou « acouphènes », un trouble qui se manifeste par la perception de sons aigus – tels que des sifflements, des bourdonnements et des sonneries – même si aucun bruit n’est réellement présent, comme indiquée par l’Institut Humanitas. C’est la première fois que la recherche scientifique a trouvé une association statistiquement significative entre le trafic routier et la probabilité de souffrir d’acouphènes, une condition qui peut réduire considérablement la qualité de vie. Les acouphènes peuvent se développer (ou s’aggraver) en raison du stress et des troubles du sommeil causés par le bruit constant produit par les véhicules qui passent près de chez vous.

L’association entre les acouphènes et le trafic routier a été détectée par une équipe de recherche danoise dirigée par des scientifiques de l’Université du Danemark du Sud, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Centre de recherche de la Société danoise du cancer à Copenhague et du Département des sciences de l’environnement de l’Université d’Aarhus. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Manuela Lech Canterbury, professeur de recherche clinique à l’Institut Maersk McKinney Møller de l’Université d’Odense, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude de cohorte nationale impliquant plus de 3,5 millions de citoyens, tous âgés de 30 ans ou plus. En termes simples, ils ont fait correspondre les niveaux de bruit du trafic routier et ferroviaire à toutes les adresses danoises (entre 1990 et 2017) ; ils ont ensuite comparé ces données aux résidences des patients souffrant d’acouphènes. Plus de 40 000 de la cohorte étudiée en souffraient, avec un nombre en constante augmentation ces dernières années.

En croisant toutes les données, un lien clair est ressorti entre les routes les plus fréquentées et la probabilité de souffrir d’acouphènes. En d’autres termes, plus le bruit de la circulation est élevé, plus le risque de lésions auditives est élevé. Le professeur Lech Canterbury et ses collègues ont déterminé que pour 10 décibels supplémentaires de bruit causés par les véhicules, les risques de développer des acouphènes augmentaient de 6 points de pourcentage. Il s’agit d’une forte association statistique, mais des études plus approfondies devront être menées pour déterminer une relation de cause à effet. Fait intéressant, aucune association n’a été trouvée entre le bruit ferroviaire et les acouphènes.

Les scientifiques soulignent que le bruit nocturne nuit gravement à la santé, perturbe le sommeil et la capacité de notre corps (et de notre esprit) à récupérer ; ceci, comme en témoignent d’autres études, augmente le risque de maladies cardiovasculaires – la principale cause de décès dans les pays industrialisés -, de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. Maintenant, le lien avec les acouphènes semble également évident.

Les auteurs de l’étude rappellent que le bruit de la circulation est principalement produit par le roulement des roues sur l’asphalte et non par les moteurs, donc faire passer le parc de véhicules de l’essence/diesel à l’électrique ne changerait absolument rien de ce point de vue. La seule chose qui peut fonctionner est de réduire les limites de vitesse sur les routes à risque (comme cela se fait dans certains pays sur certaines routes) et d’installer des dalles pour réduire le bruit. Ceux qui vivent dans une maison donnant sur la rue devraient plutôt installer des fenêtres insonorisées et, si possible, placer la chambre du côté de la maison opposé à la rue. « Il est nécessaire que le bruit de la circulation soit considéré comme un risque pour la santé qui doit être pris en compte dans la planification urbaine et les décisions politiques », a déclaré le professeur Lech Canterbury dans un communiqué de presse. Les détails de la recherche « Transportation Noise and Risk of Tinnitus: A Nationwide Cohort Study from Denmark » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Environmental Health Perspectives.

