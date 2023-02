La certification Honor Magic5 3C confirme une vitesse de charge très rapide

Récemment, nous avons eu beaucoup de nouvelles concernant les prochains téléphones d’Honor. Nous avons même entendu parler du Lite qui entrera dans la série Magic5 d’Honor. Eh bien, la série n’est pas vraiment si loin. Des rapports récents suggèrent que les téléphones seront officiellement dévoilés au MWC Barcelona.

Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, le MWC Barcelona est prévu pour le 27 février. Et à mesure que nous nous rapprochons du lancement officiel, de plus en plus d’informations apparaissent. Par exemple, une certification fraîchement fuite vient de confirmer la vitesse de charge du Honor Magic5.

Honor Magic5 prendra en charge une charge rapide de 66 W

Selon l’agence 3C de Chine, la vitesse de charge du Honor Magic5 sera de 66W. Et vous pouvez profiter d’une telle charge à grande vitesse grâce à la brique de charge fournie, qui aura une cote de 11 V/6 A.

Désormais, la vitesse de charge est la même que celle de son prédécesseur, le Magic4. Cependant, ne vous attendez pas à voir la même vitesse de charge sur les meilleurs chiens, le Magic5 Pro et le Magic5 Ultimate. Ces modèles sont censés être livrés avec une prise en charge de charge d’au moins 100 W ou plus.

Cela dit, 66W peut sembler assez faible, surtout par rapport aux autres téléphones chinois. Pourtant, il est suffisant pour faire passer l’appareil de 0 à 100 en un temps exceptionnellement court.

Il n’y a cependant aucune information relative à la charge sur le Honor Magic5 Lite. Jusqu’à présent, nous avons appris que le modèle Lite ne comportera pas de SoC phare. Autrement dit, le SoC Snapdragon 8 Gen 2 est réservé aux Magic5, Pro et Ultimate. Et ces téléphones seraient également équipés d’une configuration de caméra quadruple 50MP.

Néanmoins, nous espérons obtenir des informations plus concrètes sur la série Honor Magic5 avant le lancement officiel. Alors restez à l’écoute!