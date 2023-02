AMD prévoit de surévaluer les CPU/GPU, malgré leur sous-vente

Lors du dernier appel aux résultats, AMD a révélé qu’il avait retenu les livraisons de CPU et de GPU au cours des deux trimestres précédents. Fait intéressant, le Dr Lisa Su, PDG, a admis que la société surévaluait ses GPU et ses CPU. Et même après avoir constaté une baisse des ventes, le PDG envisage toujours de poursuivre la pratique.

En d’autres termes, AMD va diminuer les commandes à partir du prochain trimestre. Donc, si vous aviez du mal à mettre la main sur les CPU et les GPU de l’équipe rouge, sachez simplement que les choses sont sur le point de s’aggraver.

Le PDG d’AMD a révélé les limites des livraisons

AMD estime que le prochain trimestre rapportera les chiffres de ventes les plus réduits. Comment? Le PDG constate que le marché des ordinateurs et des composants est devenu lent et stagnant. Et il n’y a pas que l’équipe rouge. Il y a deux mois, NVIDIA a récemment admis avoir des contraintes similaires pour ses GPU.

Cependant, contrairement à AMD, l’équipe verte n’a partagé aucun détail récent quant à savoir si elle continuera avec la même tactique. Mais ce n’est pas nouveau. Même les entreprises qui sont en dehors de l’espace informatique voient le même scénario. C’est-à-dire que le nombre de ventes chute au cours des premiers mois juste après la période des fêtes.

Vous voulez savoir ce que le PDG d’AMD avait à dire lors de l’appel sur les résultats avec les investisseurs et les analystes ? Voici ce que le Dr Lisa Su a déclaré :

«Nous (AMD) pensons que le premier trimestre est le plus bas pour notre marché des PC – pour notre activité PC, et nous verrons une certaine croissance au deuxième trimestre, puis un second semestre saisonnier plus élevé. En termes de sous-expédition, je veux dire, je pense que nous sommes – nous avons sous-expédié au T3, nous avons sous-expédié au T4.

Nous (AMD) sous-estimerons, dans une moindre mesure, au premier trimestre. Je pense donc que vous pouvez déduire cela de nos conseils à un chiffre vers le bas. Et puis, nous reviendrons à un environnement plus normal. Maintenant, juste pour rappel cependant, la première moitié n’est généralement pas une – la première moitié est généralement une période client saisonnièrement faible de toute façon.