Huawei P60 Pro : l’image en direct de la bête a fuité !

La série Huawei P60 est plus proche que prévu. Des rapports récents suggéraient que le lancement aurait lieu en mars. Et nous sommes déjà en février. Cela indique que le Huawei P60 Pro sortira bientôt dans la nature, n’est-ce pas ? Faux! Il est déjà à l’état sauvage !

À notre connaissance, la série P60 de Huawei aura deux appareils. L’un serait le P60 standard, tandis que l’autre est le P60 Pro haut de gamme. Alors que de nombreux fans attendaient l’annonce officielle, un pronostiqueur vient d’intervenir et de partager une image en direct du téléphone.

Fuite de l’unité de test des images du Huawei P60 Pro

D’après l’image divulguée, il semble que le P60 Pro viendra effectivement avec un îlot de caméra rectangulaire à l’arrière. Et pour autant que nous sachions, il y a deux grands anneaux, qui sépareront probablement la caméra principale des capteurs secondaires.

En regardant de plus près l’image, vous pourrez voir que les côtés sont un peu courbés. Et comme l’appareil est de taille raisonnablement grande, ce choix de conception incurvée rendra sûrement le téléphone plus facile à tenir.

Néanmoins, l’image divulguée du Huawei P60 Pro montre que les boutons de volume et d’alimentation seront sur le côté gauche. Et le bas abritera un port USB-C et une seule grille de haut-parleur.

Un élément clé à retenir de l’image est que le Huawei P60 Pro est assez différent des rendus précédemment divulgués. Pourtant, vous ne pouvez pas les ignorer. Il est possible que ces fuites pointent probablement vers le P60 standard. Néanmoins, à mesure que nous nous rapprochons de mars, nous nous attendons à avoir plus de fuites sur l’appareil. Alors, restez connectés si vous voulez en savoir plus sur la bête !