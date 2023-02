Éloignez-vous de Samsung, le Sony Xperia 1 V arrive !

Le Sony Xperia 1 V pourrait ne pas devenir officiel lors de l’événement MWC de Barcelone. Cependant, Sony travaille en effet sur un produit phare qui va affronter la série Samsung Galaxy S23. Comment le savons-nous ?

Eh bien, des images en direct de l’appareil viennent de fuir. Et d’après ce premier aperçu, il semble que le Xperia 1 V pourrait en fait être l’appareil Snapdragon 8 Gen 2 le plus chaud. Oui, il peut certainement voler la couronne à Samsung !

Votre premier aperçu du Sony Xperia 1 V

Bien que l’image divulguée de l’appareil ne donne pas beaucoup d’informations, elle nous permet de savoir à quoi s’attendre du département caméra. D’après l’image divulguée du Xperia 1 V, il semble que Sony ait abandonné le capteur IR RVB et la caméra ToF. Cela fait que le nouvel appareil se retrouve avec trois gros capteurs.

Maintenant, en comparaison, les capteurs Sony Xperia 1 V semblent plus grands que ceux trouvés dans le 1 IV. Si vous voulez savoir ce que ces capteurs pourraient être, celui du bas est certainement une caméra périscope. Et celui du milieu cherche à être le capteur principal, tandis que le plus haut est probablement un objectif grand angle.

Par rapport au 1 IV, le Xperia 1 V dispose d’un flash LED à un emplacement différent. Alors que le 1 IV l’avait à l’extérieur de l’îlot de caméra, le 1 V l’a intégré dans l’îlot de caméra.

De plus, selon le leakster chinois, le Sony Xperia 1 V embarquera le SoC Snapdragon 8 Gen 2, ce qui est une évidence pour un produit phare cette année. Fait intéressant, le leakster affirme que ce sera l’appareil le plus fin avec ce SoC. Cela indique que Sony a intégré une solution de refroidissement unique dans l’appareil.

Néanmoins, même si le téléphone n’est pas annoncé lors de l’événement MWC, nous nous attendons à ce que d’autres fuites apparaissent bientôt. Alors restez à l’écoute.