Vivo X90 et X90 Pro lancés dans le monde entier – il n’y a pas de rivaux à huis clos

La série Vivo X90 a été lancée en Chine en novembre de l’année dernière. Dans un exploit impressionnant, Vivo a réussi à devenir la marque mondiale de smartphones pour déployer des appareils avec les processeurs Dimensity 9200 et Snapdragon 8 Gen 2. La gamme était composée des Vivo X90, Vivo X90 Pro et Vivo X90 Pro+. Ces appareils ont été conçus avec des spécifications impressionnantes et avec toute la gloire de l’optique ZEISS. Depuis son lancement en Chine, les fans mondiaux de la marque attendent avec impatience la sortie mondiale. Maintenant, le jour est enfin arrivé ! Vivo présente la série Vivo X90 sur les marchés mondiaux, et les Vivo X90 et Vivo X90 Pro seront les représentants de la famille.

Vivo X90 et X90 Pro – Affichage et matériel

En termes de matériel de base, les Vivo X90 et X90 Pro sont étroitement liés. Le duo de produits phares contient le même écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2 800 x 1 260 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR 10+. Ces écrans sont également très lumineux avec jusqu’à 1 300 nits de luminosité maximale. Les écrans ont des courbes subtiles qui offrent un look haut de gamme. En haut, nous avons une découpe centrée pour la caméra selfie.

Le MediaTek Dimensity 9200 vient menacer la suprématie de Snapdragon

Le Vivo X90 Pro+ ne se dirige pas vers les marchés mondiaux, du moins pas pour le moment. So Vivo a choisi le SoC Dimensity 9200 pour rivaliser sur un marché plein de fleurons Snapdragon. Nous avons posé des questions sur cette décision et la société est confiante dans les performances du Dimensity 9200. De plus, Vivo cherche constamment à diversifier son portefeuille avec de multiples partenaires. Cette fois-ci, c’est MediaTek qui a été choisi pour alimenter leurs produits phares.

En termes de spécifications, le Dimensity 9200 apporte 1 x ARM Cortex-A715 cadencé jusqu’à 3,05 GHz, 3 x ARM Cortex-A715 cadencés jusqu’à 2,85 GHz et 4 x cœurs ARM Cortex-A510 cadencés jusqu’à 1,8 GHz. Les graphismes sont assurés par un puissant ARM Immortalis-G715 avec prise en charge du ray tracing. Techniquement, le Dimensity 9200 est à égalité avec le Snapdragon 8 Gen 2. Les deux téléphones disposent également d’un stockage UFS 4.0 et d’une RAM LPDDR5X.

Le nouveau partenariat entre MediaTek et Vivo pour l’utilisation de Dimensity 9200 n’est pas seulement de la force brute. Les deux sociétés ont travaillé côte à côte pour améliorer l’expérience sur les derniers produits phares de Vivo. Il existe une nouvelle transmission de traitement CPU à UFS. Cela rend le changement d’application et le téléchargement en arrière-plan encore plus rapides.

Autres détails techniques et caractéristiques

Les Vivo X90 et X90 Pro sont également équipés de haut-parleurs stéréo pour une expérience audio immersive. De plus, ils ont un indice de protection IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. En termes de connectivité, les deux téléphones sont équipés du Wi-Fi 6 et de la dernière norme Bluetooth 5.3. Il y a aussi un IR Blaster.

Les appareils sont également livrés avec une charge rapide. Le Vivo X90 est livré avec une batterie de 4 810 mAh et le X90 Pro a une batterie légèrement plus grande de 4 870 mAh. Les deux appareils se chargent rapidement à 120W. En termes de logiciel, les deux combinés sont préchargés avec Android 13 et FuntouchOS 13. La société propose des modes de charge équilibré et rapide. Le premier chargera lentement les batteries à double cellule tandis que l’autre le poussera jusqu’aux frontières.

Fait intéressant, Vivo a travaillé dans le FuntouchOS 13 pour le rendre plus fluide et plus sûr. Il y a une nouvelle protection de la vie privée pour vos images. Une fois que vous partagez une image, le système d’exploitation enregistre et protège les informations sensibles.

Le grand point fort de la série Vivo X90 – le département Appareil photo avec optique ZEISS et V2 ISP de Vivo

Les deux appareils sont d’excellents produits phares en ce qui concerne les spécifications générales. Cependant, le gros point fort est le département caméra. Au cours de la session de pré-lancement, Vivo a déclaré qu’il s’agissait du meilleur appareil photo de l’histoire de la série Vivo X.

Les nouveaux smartphones sont équipés des dernières avancées de ZEISS. Le fabricant d’objectifs et Vivo ont travaillé ensemble ces dernières années pour améliorer la photographie sur la scène des smartphones. En conséquence, ils ont co-développé la configuration de la caméra à l’intérieur de la série Vivo X90. En plus des nouvelles spécifications de la caméra, la société a également développé un nouveau FAI (Image Signal Processor). En fait, il s’agit de la troisième génération (V1, V1+ et maintenant V2) de la puce développée en interne par Vivo – la Vivo V2.

Le Vivo V2

Le nouveau Vivo ISP est livré avec une nouvelle capacité de puissance de calcul, une densité de puissance et une densité de données supplémentaire. Il existe une unité de cache SRAM dédiée capable de réduire la consommation d’énergie de plus de 99 %. La nouvelle puce améliore les photos dans des conditions de faible luminosité extrêmes. Il fournit des images ultra-claires et il existe un nouvel algorithme Ultra Zoom EIS. Il combine IMU, OIS et EIS pour un meilleur zoom sans perte de qualité d’image.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le V2 apporte également un claquement « zéro latence ». Il fonctionnera grâce à la détection de mouvement pour capturer une image du moment où vous appuyez sur le déclencheur. Vivo dit qu’avec le Vivo X90, vous pourrez capturer ce que vous voyez au moment où vous appuyez sur le bouton de capture.

Série Vivo X90 optimisée par ZEISS – les principales caractéristiques

Le Vivo X90 Pro porte l’image Sony IMX989 de 1 pouce 50 MP avec un regroupement de pixels 4 en 1 et une taille de pixel de 3,2 μ. L’appareil photo principal a une ouverture F/1,75 et une compatibilité totale avec l’objectif Zeiss T*.

Le téléphone dispose également d’un jeu de tir ultra large de 12 MP f/2.0 avec mise au point automatique et d’une vue à 108 degrés. Nous avons également un téléobjectif de 50 MP avec une ouverture f/1.6 alimentant le zoom optique. Les objectifs principaux et téléobjectifs apportent OIS.

La vanille a un appareil photo principal de 1/1,49″ de 50 MP, un téléobjectif de 12 MP et également un tireur ultra large de 12 MP. Le vivaneau ultra-large apporte également OIS comme le fait la caméra principale.

Il existe de nombreuses fonctionnalités intéressantes co-développées avec ZEISS. Par exemple, le Vivo X90 peut capturer des images avec des détails élevés dans des conditions de faible luminosité et également enregistrer des vidéos sans perte de qualité. Il existe également un mode Astro portable en photographie qui permet aux utilisateurs de capturer des photos de nuit étoilée en quelques secondes.

Cine-Flare et effet miniature

Une autre caractéristique intéressante est le portrait ZEISS Cine-Flare – Il détecte intelligemment toute source de lumière dans votre image et crée un effet Cine-Flare dans les films classiques.

L’effet miniature Zeiss est l’une de mes fonctionnalités préférées. Grâce à une utilisation intelligente des appareils photo, vous capturez une photo d’un paysage et le logiciel créera un effet miniature très intéressant. C’est une fonctionnalité très intéressante, à mon humble avis. C’est quelque chose de nouveau.

Vivo a abandonné la stabilisation du système de cardan pour la stabilisation d’image optique conventionnelle. Cependant, la société est pleinement confiante dans la solution et l’application actuelles de la série Vivo X90.

Série Vivo X90 – Disponibilité mondiale

Le Vivo X90 se vendra dans les options de couleur Breeze Blue et Asteroid Black, tandis que le X90 Pro est disponible dans le coloris Legendary Black. Ce dernier a une finition en cuir de qualité supérieure au bas. Malheureusement, la magnifique couleur rouge n’arrive pas sur les marchés mondiaux. Nous espérons que Vivo trouvera un moyen d’apporter cette option unique à l’avenir.

Le Vivo X90 atteindra les marchés suivants :

Hong Kong

Inde

Thaïlande

Malaisie

Le Vivo X90 Pro

Asie:

Hong Kong

Taïwan

Inde

Thaïlande

Malaisie

L’Europe :

ROYAUME-UNI

France

Allemagne

Italie

France

Pologne

République tchèque

L’Autriche

Roumanie

Croatie

Slovénie

Grèce

Serbie

Vivo divulguera bientôt plus de détails sur les variantes à venir et les prix pour chaque marché. La série Vivo X90 est lancée à l’échelle mondiale, mais la marque divulguera bientôt plus de détails sur les ventes et les expéditions. Vous pouvez vous rendre sur le site Web de Vivo pour plus de détails.