Vous voulez les meilleures photos du Galaxy S23 ? Vous devez utiliser ceci !

L’événement Samsung Galaxy Unpacked était complet. Il a dévoilé la série Galaxy S23 dans toute sa splendeur. Et ce qui est bien avec les appareils S23, c’est qu’ils sont équipés d’excellents capteurs. Sans oublier que le S23 Ultra est plus performant que le S22 Ultra de l’année dernière.

Cependant, le point fort des caméras est qu’elles peuvent désormais exporter des fichiers au format Expert RAW. Cette fonctionnalité est essentiellement la réponse de Samsung au format ProRAW qu’Apple utilise pour ses iPhones haut de gamme. Et comme vous pouvez le deviner, vous devrez effectuer un travail manuel pour tirer le meilleur parti de la fonctionnalité.

Pourquoi RAW

Si vous êtes un utilisateur de smartphone qui s’intéresse sérieusement à la photographie, RAW est la voie à suivre. Ce format vous permet d’avoir beaucoup de contrôle sur la prise de vue et permet un contrôle fin lors de la phase de montage. Et comparé au JPG, ce format n’est pas compressé. Ainsi, vous ne perdrez aucun détail avec la prise de vue.

Heureusement, les appareils Galaxy S23 sont livrés avec une grande quantité de stockage. Ainsi, vous n’aurez pas à vous soucier des tailles de fichier plus importantes des photos Expert RAW. Et comme ces fichiers ne sont pas compressés, vous récupérez toutes les données du capteur. Cela vous permettra éventuellement de faire en sorte que la photo ressemble exactement à ce que vous voulez.

Maintenant, cela n’indique pas que le format JPG que les appareils Galaxy S23 prendront par défaut est mauvais. Le capteur amélioré, combiné à la puissance de l’IA, les rendra sûrement dignes d’Instagram. Cependant, si vous voulez tirer le meilleur parti des capteurs, vous devez photographier en mode Expert RAW.

Galaxy S23 Expert RAW contre iPhone ProRAW

Les fichiers Expert RAW prennent en charge la profondeur de couleur 16 bits. En comparaison, la fonctionnalité ProRAW d’Apple est de 12 bits. Cela indique que vous obtiendrez plus de couleurs avec le mode Expert RAW des téléphones Galaxy S23. Et c’est la principale différence entre ProRAW et Expert RAW de l’iPhone.

Par ailleurs, Expert RAW peut enregistrer les images aux formats de fichier DNG et JPG RAW. Et ces fichiers offrent plus de possibilités d’édition après coup que les fichiers RAW ordinaires. Par exemple, dans l’application Expert RAW, vous pourrez affiner la plupart des paramètres photo. Cela inclut la balance des blancs, l’ISO, la valeur d’exposition et la vitesse d’obturation.

Quel logiciel devriez-vous utiliser dans Galaxy S23 pour les fichiers RAW ?

Avouons-le; tout le monde n’a pas le temps de transférer les fichiers sur un PC et de les y éditer. La bonne nouvelle est que vous pouvez modifier les fichiers Expert RAW sur votre appareil Galaxy S23 ! Cependant, il convient de noter que tous les logiciels photo ne sont pas capables de gérer les formats RAW. Et c’est également vrai pour le format Expert RAW.

Maintenant, Samsung et Adobe viennent de faire une annonce pour la fonctionnalité Expert RAW. Selon cela, Lightroom sera « l’éditeur de photos par défaut exclusif pour les photos RAW prises avec l’application Expert RAW ». Ainsi, afin de profiter pleinement des appareils photo Galaxy S23, vous devez utiliser Adobe Lightroom.

L’annonce est également venue avec le lancement de l’application Expert RAW. Cette application vous permet essentiellement de prendre des photos RAW à partir de l’appareil photo natif du téléphone. Et l’application peut générer des charges de différents formats de fichiers, y compris JPG. Vous pouvez obtenir l’application Expert RAW directement depuis le Galaxy Store.

Ensuite, vous pouvez utiliser ces fichiers dans l’application Lightroom pour éditer finement les prises de vue. En parlant de cela, l’application Expert RAW est désormais également disponible pour les Galaxy S21 Ultra, S22, S22+ et S22 Ultra. Donc, si vous en utilisez un, vous pouvez également profiter de cette application incroyable.