Le Samsung Galaxy S23 Ultra a une autonomie de batterie ultra; Apple n’a aucune chance !

Depuis sa sortie, la série Samsung Galaxy S23 continue de sonner de mieux en mieux, en particulier pour l’Ultra. Tout d’abord, nous avons appris que le téléphone bat l’iPhone 14 dans les benchmarks. Ensuite, nous avons appris à quel point les performances de refroidissement du téléphone sont bonnes. Et maintenant, il y a des nouvelles sur la durée de vie de sa batterie.

Plus tôt, nous avons eu de nombreux rapports sur le Galaxy S22 Ultra. Ils ont déclaré à quel point c’était mauvais en termes de durée de vie de la batterie. En fait, l’iPhone 14 Pro max a fait un énorme bond en avant. Mais le cas n’est pas le même pour le Galaxy S23 Ultra. Et fait intéressant, Samsung n’a même pas amélioré la capacité de la batterie du téléphone. C’est toujours 5000mAh!

Autonomie de la batterie du Galaxy S23 Ultra testée

@theramalmedia affirme avoir surveillé la durée de vie de la batterie du Galaxy S23 Ultra pendant six jours. Et selon son rapport, la durée de vie de la batterie de l’appareil correspond à celle de l’iPhone 14 Pro Max dans le monde réel. Plus important encore, l’appareil atteint apparemment des temps d’écran similaires à ceux du meilleur produit phare Apple actuel.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le cas pourrait être le même pour toute la gamme !

Comme mentionné précédemment, Samsung n’a pas augmenté la capacité de la batterie du Galaxy S23 Ultra. C’est toujours la même batterie de 5000mAh qui était présente dans le S22 Ultra. Alors, comment Samsung a-t-il amélioré la durée de vie de la batterie du téléphone ?

Eh bien, comme vous pouvez le deviner, cela pourrait être pour le Snapdragon 8 Gen 2. Et la nouvelle encore plus importante à ce sujet est que toute la gamme a la même puce. Cela indique que quel que soit l’appareil que vous obtenez de la série Galaxy S23, vous serez prêt à profiter d’une autonomie de batterie améliorée.

De plus, Samsung n’expédie aucun appareil Galaxy S23 avec une puce Exynos. Ainsi, la région d’où vous obtenez l’appareil n’a pas d’importance non plus !