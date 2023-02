Lancement d’Oppo Reno8 T 4G et 5G – Un mélange parfait de performances et d’élégance

Super téléphones pour le prix!













Oppo a sorti les Reno8 T et Reno8 T 5G au Vietnam sans faire trop de bruit. Et même si Oppo n’a pas fait grand cas des appareils, vous devriez certainement y jeter un coup d’œil. Les deux téléphones sont d’excellents choix en tant qu’appareils de milieu de gamme. Comment?

Même si le prix des appareils se situe plutôt dans le milieu de gamme, les spécifications vous diront le contraire. Alors, sans plus tarder, parlons en détail des Reno8 T et Reno8 T 5G.

Oppo Reno8 T – Le téléphone qui a tout pour plaire

L’Oppo Reno8 T a beaucoup à offrir. Tout d’abord, vous avez un panneau AMOLED de 6,43 pouces à l’avant. Il a une résolution FHD + et bénéficie d’un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Il y a un Gorilla Glass 5 sur le dessus et l’écran dispose d’une caméra selfie 32MP dans le coin gauche.

À l’arrière, l’Oppo Reno8 T est livré avec un jeu de tir principal de 100MP. Bien qu’Oppo n’ait pas révélé de détails sur le capteur, il a déclaré que la résolution native de la caméra serait une première dans l’industrie. Il y a deux autres capteurs à l’arrière, qui sont une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur.

De plus, vous disposez d’un anneau lumineux autour de l’appareil photo principal, qui peut fonctionner comme un flash et d’un voyant de notification personnalisable. Et sous le capot de l’Oppo Reno8 T, vous avez un SoC Helio G99. Oui, c’est un processeur de milieu de gamme 4G, mais il peut sûrement gérer la plupart de vos applications quotidiennes.

Cela dit, l’Oppo Reno8 T est livré avec une seule option de stockage et de mémoire. Vous ne pouvez l’obtenir qu’en 8/256 Go. Cependant, il dispose d’un emplacement pour carte microSD, ce qui vous aidera à étendre davantage le stockage.

De plus, vous disposez d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide SuperVOOC. Il n’y a pas de détails officiels sur le taux de charge. Cependant, nous supposons que ce serait 33W. Et Oppo Reno8 T viendra avec ColorOS 13 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Il dispose également de Bluetooth 5.3 et prend en charge tous les principaux GNSS.

Vous pouvez obtenir l’Oppo Reno8 T en Starlight Black et en cuir Sunset Orange. Le prix actuel est de 8,49 millions de VND, soit environ 365 $.

Oppo Reno8 T 5G – Celui avec des spécifications puissantes

Le lancement d’Oppo Reno8 T 5G au Vietnam est un peu déroutant. Le Vietnam ne devrait pas vraiment voir un large déploiement des réseaux qu’il prend en charge. Néanmoins, la principale chose à propos de cet appareil est qu’il a un SoC différent, un taux de charge plus rapide et un meilleur écran.

Alors, qu’y a-t-il sous le capot ? L’Oppo Reno8 T 5G contient un Snapdragon 695, associé à 8 Go de RAM. Et à l’arrière, il est livré avec un appareil photo 108MP avec AF et une ouverture f/1.7. Il existe deux capteurs secondaires qui semblent être les mêmes caméras macro et profondeur 2MP que la version 4G.

De plus, ce téléphone semble également utiliser la même caméra frontale 32MP. Cependant, son placement est en haut au centre.

Qu’en est-il de l’écran ? Eh bien, l’Oppo Reno8 T 5G dispose d’un écran OLED 10 bits avec une résolution FHD+. Il dispose d’un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En dehors de cela, le téléphone dispose d’une batterie de 4800 mAh et d’une charge rapide SuperVOOC de 67 W. En sortie de boîte, le téléphone exécute ColorOS 13. Cependant, il ne dispose pas de prise jack 3,5 mm, qui est présente dans la version 4G.

Néanmoins, le Reno8 T 5G est disponible en Dawn Gold et Starlight Black. Et vous pouvez l’obtenir pour 9,9 millions de VND, soit environ 430 $.