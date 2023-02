The Legend of Zelda: A Link to the Past recréé sur PC à partir d’un code rétro-conçu

En bref : la rétro-ingénierie (RE) est une arme puissante lorsqu’elle est utilisée par les passionnés de rétrogaming et les programmeurs compétents. Un nouveau projet RE insuffle une nouvelle vie à l’un des plus grands jeux de tous les temps, qui peut désormais fonctionner sur des PC modernes sans avoir besoin d’émulateurs SNES tiers.

La scène des jeux Zelda rétro-conçus accueille un nouveau membre avec le portage non officiel de A Link to the Past, un jeu initialement sorti sur Super Nintendo Entertainment System en 1991 (Japon) et 1992 (Amérique du Nord, Europe). Une équipe de codeurs têtus et passionnés a désassemblé le code original du jeu, l’a recréé pour les systèmes d’exploitation PC et n’a ajouté que les fonctionnalités essentielles nécessaires pour faciliter un peu la vie des utilisateurs.

Comme expliqué sur la page GitHub officielle du projet, Zelda3 est une « réimplémentation » de The Legend of Zelda : A Link to the Past, qui est le troisième jeu de la série The Legend of Zelda et le premier à arriver sur la console SNES. Zelda 3 a introduit de nombreux éléments de base adoptés par les jeux ultérieurs de la série et est considéré comme l’un des meilleurs jeux jamais créés.

Après la sortie initiale réussie de la Super Nintendo, A Link to the Past a été réédité sur plusieurs consoles Nintendo au fil des ans, notamment la Wii, la Wii U, la New Nintendo 3DS et enfin la console Switch moderne. Le nouvel effort de rétro-ingénierie, cependant, est autre chose et fait des choses qu’aucune autre réédition officielle n’a jamais faites.

Les programmeurs de Zelda3 ont désassemblé le code original, puis l’ont transformé en environ 70 à 80 000 lignes de code C, réimplémentant toutes les parties du jeu original, qui est désormais jouable « du début à la fin ». Le port RE comprend des composants émulés par le hardware SNES (à savoir le PPU et le DSP) tirés de l’émulateur SNES open source basé sur C LakeSnes.

Le port comprend également des optimisations de vitesse pour améliorer les performances par rapport au code d’origine, ce qui corrige les ralentissements et accélère les effets de transition affectant la version console. D’autres mises à jour de qualité de vie incluent le prise en charge du pixel shader et des rapports d’aspect modernes (16: 9, 16: 10) pour des graphismes plus jolis, une carte du monde de meilleure qualité, le prise en charge des pistes audio externes, un emplacement d’élément secondaire sur le bouton X, etc. .

Zelda3 peut être configuré pour afficher le code machine d’origine et le nouveau code C fonctionnant côte à côte, afin que les utilisateurs puissent comparer les états de la RAM de chaque version et voir comment ils offrent exactement la même expérience de jeu bien qu’ils soient conçus pour fonctionner dans deux versions complètement différentes. environnements.

Zelda3 prend en charge Windows, Linux, macOS et même les consoles Switch compatibles homebrew, avec des instructions adaptées à l’installation du jeu sur chaque système compatible. Une copie de la ROM d’origine du jeu est nécessaire (mais bien sûr non fournie) pour extraire les ressources du jeu (niveaux, images) qui ne sont pas présentes dans le code du port, afin que Nintendo n’essaie pas de poursuivre les développeurs ou d’envoyer un cesser et s’abstenir lettre à GitHub pour violation du droit d’auteur.