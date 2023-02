La fièvre de la vallée est plus dangereuse avec le changement climatique : « Cela peut aussi affecter le cerveau »

Le champignon à l’origine de l’infection, connu sous le nom de « fièvre de la vallée » ou coccidiomycose, peut se propager en réponse au réchauffement climatique : « le nombre de cas peut augmenter de 50 % ».

Parmi les agents pathogènes souvent négligés, un champignon dangereux qui provoque une maladie appelée Valley Fever (de l’anglais Fièvre de la vallée) et également connue sous le nom de coccidiomycose, représente une menace croissante dans différentes régions de la planète, comme, par exemple, dans les régions endémiques du sud-ouest des États-Unis, au Mexique et dans certaines parties de l’Amérique centrale et du Sud. Aux États-Unis, selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 20 000 cas d’infection ont été signalés en 2019, la plupart en Arizona et en Californie. Cependant, une étude récente a révélé qu’en réponse au changement climatique, les espèces fongiques qui causent la fièvre de la vallée (Coccidioides spp.) peut s’étendre au-delà des régions endémiques actuelles, dans des zones auparavant inadaptées à la survie des espèces, ce qui a un impact sur le nombre d’infections. Mais qu’est-ce que la coccidiomycose ? Et quels sont les risques de cette infection fongique ? Les premiers symptômes peuvent être légers et comprennent la fatigue, la toux, la fièvre, les maux de tête et les éruptions cutanées, mais dans certains cas, l’infection peut se propager aux poumons et à d’autres parties du corps, notamment en affectant le cerveau, la moelle épinière, les os et les articulations.

Cause et symptômes de la fièvre de la vallée

La fièvre de la vallée est souvent asymptomatique, mais peut également se manifester par des symptômes bénins, qui peuvent apparaître dans les 3 semaines suivant l’exposition et, comme indiqué, comprennent la fatigue, la toux, la fièvre, l’essoufflement, les maux de tête, les sueurs nocturnes, les douleurs musculaires ou articulaires, les éruptions cutanées. sur le haut du corps et les jambes. Cependant, dans 5 à 10 % des cas, l’infection peut entraîner une pneumonie sévère ou une infection disséminée, qui peut toucher d’autres parties du corps, comme le système nerveux central (cerveau et moelle épinière), la peau ou les os et les articulations. Si elle n’est pas traitée, la maladie peut être débilitante et, rarement, mortelle.

La fièvre de la vallée, précise le CDC américain, n’est pas une maladie qui se transmet normalement de personne à personne, mais elle est causée par les spores de champignons appartenant au genre Coccidioides. Ces espèces se trouvent dans les sols arides et désertiques, et leur croissance et leur abondance sont influencées par les conditions environnementales. Aux États-Unis, deux espèces sont actuellement connues, toutes deux responsables de la fièvre de la vallée, C. immitis Et C. posadasiiet on croit que C. immitis est la principale espèce présente en Californie, tandis que C. posadasii on pense qu’il a une distribution géographique plus large et se trouve le plus souvent dans les zones hautement endémiques de l’Arizona.

« Ces champignons poussent sous forme d’hyphes dans le sol, proliférant pendant les périodes humides – soulignent les érudits – . Lorsque l’eau devient limitante, les hyphes se décomposent en fragments porteurs de spores, suffisamment petits pour que les humains puissent les inhaler.”.

Comment guérir la fièvre de la vallée

Les symptômes de la fièvre de la vallée peuvent disparaître sans traitement, mais la plupart des infections peuvent être traitées avec des médicaments antifongiques, le plus souvent du fluconazole ou de l’itraconazole, qui sont strictement nécessaires pour les infections graves. Le diagnostic d’infection est possible grâce à un test sanguin qui détecte la présence d’anticorps ou d’antigènes Coccidioidesou avec un test cutané, qui peut identifier la réponse immunitaire contre l’agent pathogène.

L’impact du changement climatique

Pour réguler la présence de Coccidioides spp. dans l’environnement sont la température et les précipitations, qui dans un scénario de réchauffement climatique et d’événements extrêmes de plus en plus intenses et fréquents peuvent modifier les régions endémiques, ainsi que le nombre de cas de fièvre de la vallée. Aux États-Unis, la zone d’endémicité pourrait plus que doubler d’ici 2100, selon des modèles scientifiques dans des situations de réchauffement élevé, s’étendant du sud-ouest des États-Unis vers le nord dans des États plus secs. « Le nombre d’États touchés passera de 12 à 17 et le nombre de cas de fièvre de la vallée augmentera de 50 % – préciser les auteurs de l’étude -. La région endémique de la fièvre de la vallée s’étendra vers le nord dans les États secs de l’ouest, notamment l’Idaho, le Wyoming, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Sud et le Dakota du Nord”.

Étendue de la zone endémique de la fièvre de la vallée pour le scénario de réchauffement élevé dans les années 2035, 2065 et 2095 / GeoHealth

L’expansion de la zone d’endémie devrait au contraire être limitée plus à l’est, en conséquence de l’augmentation des précipitations et de la présence d’air humide en provenance du golfe du Mexique. « Notre recherche – ont conclu les érudits – est un exemple du pont nécessaire entre la science du climat et la santé humaine alors que le changement climatique remodèle les zones endémiques aux maladies infectieuses”.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :