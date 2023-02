Le nouveau Galaxy S23 Ultra surpasse de loin le S22 Ultra

La série Samsung Galaxy S23 a été mise à disposition hier. Toute la série Galaxy S23 exécute la plate-forme mobile Snapdragon 8 de deuxième génération de Qualcomm. Il n’y a pas de variante Exynos cette année. Cela contraste avec la génération précédente.

De plus, le Galaxy S23 est doté d’un processeur de la série Snapdragon 8 spécialement conçu en édition limitée de Qualcomm. La plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy est le nom de cette puce. La fréquence centrale de son processeur est de 3,36 GHz, supérieure aux 3,2 GHz de la version ordinaire. Alors que la fréquence de base de son GPU est de 719 MHz, ce qui est encore plus élevé que les 680 MHz de la version standard.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra fonctionne nettement mieux que le S22 Ultra

Toutes les variantes du Galaxy S23, y compris le Galaxy S23 Ultra haut de gamme, ont été présentées sur la chaîne YouTube Coisa de Nerd. L’appareil le plus récent de Samsung a été soumis à un test contre le Galaxy S22 Ultra alimenté par Exynos 2200 il y a un an. Ce qui a suscité de nombreuses critiques pour ses performances et ses difficultés d’étranglement thermique. Le test 3DMark Wild Life Extreme démontre de manière impressionnante comment le changement de puce peut améliorer les performances.

Le test 3DMark Wild Life Extreme met à rude épreuve le processeur graphique, et étant donné que le Snapdragon 8 Gen 2 s’était précédemment avéré 45% plus rapide que l’Exynos 2200 dans Geekbench 5, on aurait supposé que les résultats seraient comparables . Ils avaient tort, car le Galaxy S23 Ultra a marqué 3 873, soit plus du double que le Galaxy S22 Ultra. Qui n’a reçu que 1 912 points.

Un score plus élevé a été possible grâce à la chambre à vapeur plus froide du Galaxy S23 Ultra. Et l’efficacité du Snapdragon 8 Gen 2. Cela suggère que le nouveau produit phare de Samsung fonctionnera de manière plus fiable.

La différence de performances entre les deux générations de smartphones est significative. Et tandis que les références ne sont pas toujours indicatives des performances réelles. Il est prudent de supposer que la nouvelle série Samsung Galaxy S23 aura toujours plus de puissance que ce dont nous avons besoin.