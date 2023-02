L’administration Biden veut qu’Apple autorise le chargement latéral d’iOS

En bref : Apple et Google ont longtemps fait l’objet de critiques de la part des régulateurs européens quant à la rigueur avec laquelle ils contrôlent la distribution de logiciels sur leurs plates-formes mobiles. Les deux géants de la tech font désormais face à une rhétorique similaire de l’autre côté de l’Atlantique.

Un nouveau rapport de la Maison Blanche conseille aux législateurs américains de promulguer une législation pour rendre les écosystèmes de logiciels mobiles d’Apple et de Google plus ouverts. La rédaction détaillée affirme qu’iOS et Android étouffent actuellement la concurrence entre les développeurs avec des obstacles inutiles, faisant écho au sentiment européen.

L’Administration nationale des télécommunications et de l’information (NTIA) du ministère du Commerce a déclaré que les consommateurs devraient pouvoir installer plus facilement des logiciels sur des appareils mobiles en dehors de l’App Store d’Apple et du Google Play Store. Alors qu’Android permet techniquement le chargement latéral, le rapport NTIA affirme que Google rend toujours le processus trop lourd.

L’administration Biden a également dénoncé la façon dont certaines politiques des magasins d’applications désavantagent les développeurs tiers par rapport aux services qu’Apple et Google fournissent sur leurs systèmes d’exploitation respectifs. Par exemple, les commissions sur les ventes empêchent les tiers de vendre de manière rentable de la musique ou des livres électroniques dans les applications mobiles, une politique qui favorise les services propriétaires comme iTunes ou Apple Books. Les restrictions sur les navigateurs mobiles et les jeux en nuage sont un autre point sensible pour les développeurs.

Apple insiste continuellement sur le fait que la sécurité offerte par son jardin clos est l’un des principaux arguments de vente des iPhones et iOS. Le rapport de la NTIA reconnaît que toute législation exigeant un chargement latéral devrait tenir compte des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité.

L’Union européenne a promulgué une telle législation en novembre sous la forme de la loi sur les marchés numériques (DMA), et des rapports indiquent qu’Apple se prépare à s’y conformer. En décembre dernier, des sources ont déclaré à Bloomberg que Cupertino prépare des changements pour iOS pour permettre l’installation d’applications depuis l’extérieur de l’App Store, mais le moment de cette décision sans précédent reste incertain.

Bien que le DMA soit actuellement en vigueur, il ne s’appliquera pas aux grands « gardiens » comme Apple et Google avant au moins le milieu de 2023. De plus, les répercussions potentielles sur les détenteurs de plateformes mobiles ne se produiront que l’année prochaine, donc tout changement majeur les changements pourraient ne pas apparaître avant un certain temps.

Les régulateurs de pays comme la Corée du Sud et les Pays-Bas ont précédemment forcé Apple et Google à autoriser les utilisateurs à effectuer des achats intégrés via des processeurs de paiement tiers. Les règles de l’UE obligeront également les iPhones à prendre en charge l’USB-C après 2024, ce qui indique que l’iPhone 15 (ou le modèle suivant) passera probablement des câbles Lightning propriétaires d’Apple.