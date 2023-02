Windows 11 continue d’ajouter des utilisateurs, mais Windows 10 est toujours roi

En bref : Windows 11 reste un système d’exploitation qu’on aime ou qu’on déteste, mais de plus en plus d’utilisateurs de PC tombent dans l’ancien camp. Cela n’indique pas que Windows 10 est sur le point de disparaître, bien sûr, bien que les actions récentes de Microsoft illustrent à quel point il souhaite que les gens fassent le saut vers le nouveau système d’exploitation.

Selon les derniers chiffres de Statcounter, Windows 11 a atteint sa plus grande part de marché mondiale en janvier, atteignant 18,1 %. Windows 10, en revanche, a vu sa part passer de 82,4 % en décembre 2021 à 68,8 % le mois dernier.

Les données de Statcounter signifient que Windows 11 se trouve toujours sur moins de 1 PC sur 5, mais le système d’exploitation ajoute lentement mais sûrement plus d’utilisateurs chaque mois. Il est certainement populaire parmi les participants à l’enquête Steam ; Les résultats de Valve du mois dernier montrent que Windows 11 a franchi le cap des 30 % de part d’utilisateurs, les utilisateurs de Windows 10 ayant chuté de -1,96 %.

Cela n’indique pas que Windows 10 est sur le point de disparaître. Non seulement il reste de loin le système d’exploitation de bureau le plus populaire, mais les chiffres de Statcounter montrent également qu’il a légèrement augmenté la part des utilisateurs le mois dernier, à 68,8 %.

C’est encore une meilleure nouvelle pour les fans de Windows 10 si l’on regarde le rapport de données publiques de Firefox, qui utilise un exemplaire représentatif de la population du canal de sortie de Firefox sur le bureau. Les statistiques du navigateur montrent que l’utilisation de Windows 10 n’a cessé d’augmenter et a atteint un pic de 70,6 % en janvier. Windows 11 n’a même pas sa propre liste ; il fait partie de la catégorie « Windows Other », qui n’a qu’une part de 1,3 %.

Ailleurs dans le rapport de Statcounter, Windows 7 reste le troisième système d’exploitation Windows le plus populaire avec une part de 9,55 %, suivi de Windows 8.1 (2,28 %) et, incroyablement, de Windows XP avec 0,45 %. En regardant tous les systèmes d’exploitation de bureau, Windows détient une part de 74,14 %. Il est suivi par Mac OS, qui a une part de 15,3 %.

Windows ne détient pas la plus grande part de marché en ce qui concerne tous les systèmes d’exploitation des appareils. Sa part de 29,2 % le place derrière Android (42,99 %) mais devant iOS (17,2 %).

Le mois dernier, Microsoft a annoncé que Microsoft cesserait de délivrer directement des licences pour Windows 10 Home, Pro et Workstation à partir du 31 janvier 2023, dans le but de pousser davantage d’utilisateurs vers Windows 11. Cependant, la société a souligné que Windows 10 continuerait à recevoir des mises à jour de sécurité. protéger les PC contre les virus, les logiciels espions et autres logiciels malveillants jusqu’au 14 octobre 2025.