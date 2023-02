Samsung a écouté, a fait ce changement crucial sur le Galaxy S23 Ultra

Au cas où vous l’auriez manqué, la série Galaxy S23 est sortie hier soir. Et même si les variantes S23 et S23 plus standard sont livrées avec un écran plat, le S23 Ultra a toujours un écran incurvé. Cependant, l’écran n’est pas aussi incurvé que son prédécesseur. Oui, Samsung a apporté des modifications cruciales à la courbure du téléphone.

Aussi loin que nous nous souvenions, l’écran incurvé a été un standard pour les appareils Samsung haut de gamme. Cependant, avec la série Galaxy S20, les écrans incurvés sont devenus moins importants dans la gamme phare. Par exemple, les S22 et S22+ sont livrés avec un écran complètement plat.

Cependant, le Galaxy S22 Ultra avait toujours un écran incurvé. Et le Galaxy S23 Ultra aussi. Pourtant, la courbure n’est pas aussi importante qu’avant.

Samsung admet que les écrans incurvés sont mauvais

Avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung prend au sérieux les commentaires des utilisateurs. Il a décidé d’abaisser encore plus la courbure de l’écran. Pour être exact, Samsung a confirmé à 9to5Google que le verre incurvé sur le côté du S23 Ultra est réduit de 30 %. Et une diminution de 30 % de la courbure peut sembler peu, mais ça l’est !

Cette réduction de la courbure indique que le Samsung Galaxy S23 Ultra a une surface plane 3 % plus élevée que le S22 Ultra. Et vous êtes sûr de remarquer la différence en tenant l’appareil avec votre main. Voici ce que Samsung a à dire sur l’écran :

Le vaste écran de bord de 6,8 pouces du Galaxy S23 Ultra est plus net que le Galaxy S22 Ultra, car l’écran a une courbure réduite de 30 % pour créer une surface plus grande et plus plate d’environ 3 % pour la meilleure expérience visuelle sur un smartphone Samsung Galaxy. .

Pouvez-vous sentir le changement sur le Galaxy S23 Ultra ?

L’année dernière, lorsque 9to5Google a examiné le Galaxy S22Ultra, le critique a déclaré :

Les bords en verre incurvés rendent le S Pen physiquement plus difficile à utiliser sur les côtés de l’écran, car il glisse facilement sur le côté si vous vous approchez trop du bord. J’ai longtemps remis en question le bien-fondé d’utiliser des bords incurvés sur un appareil conçu pour l’écriture manuscrite avec un stylo, mais à ce stade, c’est tout simplement ridicule. Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Samsung s’éloigne de ces courbes abruptes depuis quelques années sur sa gamme Galaxy S et a même du verre parfaitement plat sur les S22 et S22+. Il est ridicule d’inclure du verre incurvé sur le seul appareil de la gamme doté d’un stylet, et il est grand temps que cette tendance disparaisse pour de bon.

Eh bien, avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung a écouté les commentaires. Au cours d’une expérience pratique avec l’appareil, Damien Wilde (de 9to5Google) a remarqué que « la zone exploitable est fondamentalement complètement plate ».

Cependant, il y a un effet secondaire à cette réduction de courbure. Les lunettes du Galaxy S23 Ultra semblent être légèrement plus grandes que celles du S22 Ultra. En d’autres termes, la courbure réduite ne suffit pas à cacher les lunettes latérales. Mais encore, les lunettes de l’appareil sont déjà minces.

Alors, y aura-t-il un Galaxy S24 Ultra sans courbe

Il est indéniable que les écrans incurvés sont exceptionnellement beaux. Cependant, ils présentent quelques inconvénients. Pour illustrer, les écrans incurvés sont plus susceptibles de se casser. Et n’oublions pas que le remplacement de ces écrans est considérablement plus élevé que les alternatives plates.

Par conséquent, Samsung a fait du bon travail en réduisant la courbure du Galaxy S23 Ultra. Mais il n’y a aucune confirmation si les futurs produits phares l’abaisseront encore plus ou non. Pourtant, nous pouvons certainement espérer obtenir un écran plat sur les futurs appareils Samsung Ultra.