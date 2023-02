Samsung Galaxy Book3 : armada de notebooks contre Microsoft et Apple

Samsung a également introduit de nouveaux ordinateurs portables avec la nouvelle série Galaxy S23. Le Galaxy Books3 devrait permettre un travail mobile efficace en combinaison avec les smartphones et tablettes Galaxy. Le modèle Ultra s’adresse aux créateurs de contenu particulièrement exigeants – et aux joueurs.

Contenu:

Samsung Galaxy Book3 Ultra : « Bonjour Apple ! »

Le Galaxy Book3 Ultra est la vitrine de Samsung. Donc une démonstration de toute la technologie que l’on peut loger dans des petits boîtiers. Vous pouvez également aller jusqu’à dire que c’est un bonjour aux MacBook d’Apple avec des processeurs M1 et M2.

Au lieu de la propre puce d’Apple, un processeur Intel Core i7 ou i9 de 13e génération est à l’œuvre ici. Associé à une carte graphique GeForce RTX, il garantit des performances graphiques maximales. Les images fixes et animées devraient être particulièrement belles sur l’écran 14 ou 16 pouces avec 2 880 x 1 800 pixels, HDR et lecture à 120 Hz.

Photoshop, par exemple, tourne sans problème grâce à une vraie carte graphique GeForce. Cela peut être utilisé pour créer des photos comme celle ci-dessus. (Photo : Samsung)

C’est un package décent qui pousse Samsung dans la direction des MacBooks susmentionnés en termes de performances. D’un autre côté, les images officielles de Samsung sont principalement destinées aux joueurs, pas aux créatifs qui rendent hommage à Apple. Les joueurs peuvent-ils ou veulent-ils s’offrir le Galaxy Book3 Ultra ?

Cependant, Samsung a un argument ici : les MacBook Pro d’Apple sont peut-être puissants, mais jouer avec macOS n’est pas si gros, il a besoin de Windows, comme le Galaxy Book3 Ultra.

Dans tous les cas, la version plus grande de 1 To avec un écran de 16 pouces coûte la modique somme de 3 499 euros au RRP.

Samsung Galaxy Book3 Ultra (Poids : 1,79 kg) Processeur : Intel Core i7 ; Intel Core i9 / unité graphique : GeForce RTX 4050 ; GeForce RTX 4070 Affichage : 14 ou 16 pouces AMOLED, 2 880 x 1 800 pixels, 120 Hz, HDR 500 RAM : 16 Go ou 32 Go / Mémoire Flash : 512 Go ou 1 To SSD NVMe Équipement : 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 4) / 1 x USB A 3.2 Gen 1 jack 3,5 mm / sortie HDMI 2.0 / WLAN 6E (802.11 ax 2×2) / Bluetooth 5.1 / lecteur de carte microSDXC Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : aucune information

Galaxy Book3 360 : un convertible pour les graphistes

Les amis du yoga parmi les Galaxy Books : les différentes versions du Samsung Galaxy Book3 360. (Photo : Samsung)

Le Book3 360 est un convertible 2 en 1, il peut donc servir à la fois d’ordinateur portable et de tablette (légèrement plus épaisse). L’appareil Transformer diffère du Book3 non seulement dans ce détail. Samsung a également apporté quelques améliorations en termes de technologie informatique – et propose l’appareil avec un écran tactile OLED de 13,3 pouces ou 15,6 pouces.

Particulièrement attrayant : le panneau OLED peut gérer une lecture fluide à 120 Hz et HDR. Cela le rend particulièrement adapté aux graphistes. Le Galaxy Book3 360 est disponible à partir de 1 599 euros (prix public conseillé).

Samsung Galaxy Book3 360 (Poids : 13,3 pouces : 1,83 kg / 15,6 pouces : 2,24 kg) Processeur : Intel Core i3-1340P (12 cœurs, max. 4,5 GHz) ; Intel Core i7-1360P (12 cœurs, max. 5,0 GHz) / unité graphique : Intel Iris XE Affichage : écran tactile OLED de 15,6 pouces, 1 920 x 1 080 pixels, 120 Hz, HDR 500, luminosité de 370 nits RAM : 8/16 Go / Mémoire flash : 256/512 Go NVMe SSD Équipement : 1 x USB-C 3.2 Gen 2 / 1 x USB A 3.2 Gen 1 / 1 x Thunderbolt 4 / Jack 3,5 mm / HDMI-Out / WLAN 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.1 / lecteur de carte microSDXC Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 13,3 pouces : 61,1 Wh Li-Ion / 15,6 pouces : 68,0 Wh

Samsung Galaxy Book3 Pro – le tueur de Macbook ?

En termes d’apparence, le Galaxy Book3 Pro câline les Apple Macbooks. (Photo : Samsung)

En termes de matériel, les modèles Pro contiennent deux pelles, mais ils coûtent également à peu près autant que les Macbooks équipés de manière comparable.

Les Galaxy Book3 Pro et Book3 Pro 360 sont basés sur la génération de processeurs Raptor Lake d’Intel, avec une consommation économique de 28 watts et 12 cœurs.

Disponibles avec des panneaux OLED de 14 ou 16 pouces et une résolution de 2 880 x 1 800 pixels dont 400 nits de luminosité, les modèles Galaxy appartiennent à la crème de la crème des ordinateurs portables.

Le Galaxy Book3 Pro est également disponible en beige. (Photo/s : Samsung)

Toutes les statistiques augmentent sauf le poids. La version 14 pouces du Galaxy Book3 Pro ne pèse que 1 170 grammes. À 16 pouces, le poids passe à un poids toujours confortable de 1,56 kg.

Samsung Galaxy Book3 Pro (Poids : 14 pouces : 1,17 kg / 16 pouces : 1,56 kg) Processeur : Intel Core i5-1340P (12 cœurs, max. 4,6 GHz) ; Intel Core i7-1360PU (12 cœurs, max. 5,0 GHz) / unité graphique : Intel Iris XE Affichage : OLED 14 ou 16 pouces, 2 880 x 1 800 pixels, 120 Hz, HDR 500, luminosité 400 nits RAM : 16 Go / mémoire flash : SSD NVMe 512 Go Équipement : 2 x USB-C 3.2 Gen 2 / 1 x USB A 3.2 Gen 1 / 2 x Thunderbolt 4 / Jack 3,5 mm / HDMI-Out / WLAN 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.1 / lecteur de carte microSDXC Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 14 pouces : 63 Wh Li-Ion / 16 pouces : 76 Wh Li-Ion

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 – XXL pour les graphismes

Samsung a garni l’équipe du Book 3 avec un autre convertible, le Book3 Pro 360. Il propose une dalle OLED de 16 pouces avec une résolution de 2 880 x 1 800 pixels, 120 Hz et HDR 500.

Bien sûr, le modèle prend en charge le S-Pen et ne souffre que d’avoir une solution graphique intégrée avec Intel Iris Xe. Une carte graphique dédiée rendrait l’édition de graphiques et de vidéos plus confortable.

Un travail « normal » est également possible. Si nécessaire, le stylo est utilisé. (Photo : Samsung)

Avec sa grande batterie et son processeur économique, le Galaxy Book3 Pro 360 est un véritable coureur d’endurance pour les longues sessions de travail. Il peut être bien récompensé pour son temps de service lorsqu’il l’achète. Selon les équipements, le prix conseillé est compris entre 1 999 euros et 2 099 euros.

Samsung Galaxy Book3 Pro (Poids : 1,8 kg) Processeur : Intel Core i5-1340P (12 cœurs, max. 4,6 GHz) ; Intel Core i7-1360PU (12 cœurs, max. 5,0 GHz) / unité graphique : Intel Iris XE Affichage : 14 ou 16 pouces OLED Touch, 2 880 x 1 800 pixels, 120 Hz, HDR 500, luminosité de 400 nits RAM : 16 Go / mémoire flash : SSD NVMe 512 Go Équipement : 2 x USB-C 3.2 Gen 2 / 1 x USB A 3.2 Gen 1 / 2 x Thunderbolt 4 / Jack 3,5 mm / HDMI-Out / WLAN 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.1 / lecteur de carte microSDXC Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 76 Wh Li-Ion

Le modèle de base Book3 pour tous

Le Samsung Galaxy Book3 est le modèle de base et offre essentiellement une technologie informatique solide avec une grande batterie.

Une particularité par rapport à la concurrence serait l’échange de données transparent entre l’ordinateur Windows et votre téléphone Galaxy. La version de base a un net inconvénient avec l’écran. La Full HD est toujours correcte, mais 60 Hz dans le taux de rafraîchissement est inacceptable pour une marque haut de gamme comme Samsung.

Cela serait encore acceptable dans la version la moins chère avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire flash. Le RRP pour cet appareil est de 769 euros. Le prix d’un Galaxy Book3 avec deux fois la capacité de stockage est déjà à un RRP de 1 169 euros.

Samsung Galaxy Book3 (Poids : 2,44 kg) Processeur : Intel Core i3-1315U (6 cœurs, max. 4,4 GHz) ; Intel Core i5-1335U (10 cœurs, max. 4,6 GHz) ; Intel Core i7-1355U (10 cœurs, max. 5,0 GHz) / Unité graphique : modèle Intel Iris XE / Core i3 avec Intel UHD Affichage : IPS de 15,6 pouces, 1920 x 1080 pixels, 60 Hz, luminosité de 300 nits RAM : 8/16 Go / Mémoire flash : 256/512 Go NVMe SSD Équipement : 1 x USB-C 3.2 Gen 2 / 1 x USB A 3.2 Gen 1 / 1 x Thunderbolt 4 / Jack 3,5 mm / HDMI-Out / WLAN 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.1 / lecteur de carte microSDXC Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 54 Wh Li-Ion

Ordinateur portable Galaxy + téléphone = combinaison de rêve ?

Bien que les Galaxy Books fonctionnent « uniquement » avec Windows 11, qui dispose d’une fonction de remplacement d’Android, Samsung a ici pré-installé quelques solutions isolées. Vous pouvez les utiliser pour intégrer votre téléphone et votre tablette Galaxy comme une machine virtuelle, exécuter des applications et déplacer facilement des données d’avant en arrière.

Le duo Galaxy d’ordinateur portable et de smartphone se complète en termes de fonctionnement, entre autres. (Photo : Samsung)

Comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre également la possibilité de contrôler votre ordinateur portable via un smartphone. Ceci est particulièrement utile dans les présentations.

Certes, cela était déjà proposé par la première génération d’appareils. Mais la troisième génération des Galaxy Books devrait également tenir tête à la concurrence en termes de performances.

Le Samsung Galaxy transfère également les photos RAW directement sur le Galaxy Book, où vous pouvez les modifier immédiatement. (Photo : Samsung)

Cela réussit en partie. Les nouvelles versions moins chères du Galaxy Book3 sont de bons ordinateurs portables d’entrée de gamme avec un superbe design. Les modèles Pro et Ultra rivalisent avec les meilleurs appareils de Microsoft et Apple.

Conclusion : l’attaque de Samsung – sur qui ?

Les nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book3 de Samsung sont élégants, disposent d’une bonne technologie informatique et d’un superbe design. Les avis pourraient être partagés sur le prix. Justifié ou pas ? Cela dépend principalement de vos habitudes d’utilisation.

Vous possédez un smartphone ou une tablette Galaxy et vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable ? Samsung serait alors en pole position. Aucun autre fabricant n’intègre les appareils Android de manière aussi transparente dans l’écosystème Windows. C’est le principal argument de vente des ordinateurs portables de Samsung.

Mais si vous êtes plus dépendant des services cloud pour tout ce qui concerne le bureau, Microsoft serait un favori avec sa gamme de produits Surface. Après tout, l’intégration One-Drive fonctionne parfaitement là-bas.

Et Apple ? Ils sont déjà hors compétition – que Samsung et Co le veuillent ou non. Aucun autre fabricant ne peut se permettre d’imbriquer si étroitement ses propres gammes de produits sans s’aliéner certains clients.

En termes de technologie informatique, d’affichage et de design, Samsung vise le groupe iPhone. Parfois, j’ai l’impression que les constructeurs feraient mieux de mettre encore plus leurs bons arguments en avant au lieu d’imiter la concurrence (à haut niveau).

Dans l’ensemble, la série Galaxy Books 3 sont d’excellents ordinateurs portables qui offrent un bon rapport qualité-prix.