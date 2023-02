Samsung dévoile la gamme Galaxy S23 avec un chipset exclusif et des batteries plus grandes, S23 Ultra lance un nouveau capteur de 200 mégapixels

Très attendu : lors de son événement Unpacked 2023, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de téléphones phares non pliables. Les Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra semblent presque identiques à leurs prédécesseurs, mais sont livrés avec de nouveaux chipsets et des améliorations progressives des caméras et de la durée de vie de la batterie.

Samsung a finalement décidé d’arrêter d’expédier sa gamme phare avec des SoC Exynos (souvent inférieurs) dans certaines régions, comme l’Europe. Tous les téléphones de la série Galaxy S23 seront livrés avec une version exclusive du chipset phare de Qualcomm, surnommé le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Cela aura des vitesses de fréquence maximales légèrement plus élevées pour le cœur du processeur Prime et le GPU, ce qui le rendra similaire à la déclinaison Plus des années précédentes.

Les tailles d’écran sont identiques à celles de l’année dernière, ce qui indique que le Galaxy S23 vanille sera à nouveau l’un des rares téléphones compacts sur le marché avec des caractéristiques phares. Il dispose d’un panneau AMOLED 1 080p de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale améliorée de 1 750 nits. La batterie subit également une légère augmentation jusqu’à 3 900 mAh, tandis que la charge filaire est toujours limitée à 25 W.

Pendant ce temps, le Galaxy S23 + dispose d’un écran AMOLED plus grand de 6,6 pouces avec le même taux de rafraîchissement et la même luminosité. Il est également livré avec une batterie légèrement plus grande de 4 700 mAh, qui peut charger jusqu’à 45 W.

Ces deux téléphones partagent le même système de caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels qui peut enregistrer des vidéos à 8K @ 30fps, rejoint par un ultra large de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. À l’avant, il y a un nouvel appareil photo selfie de 12 mégapixels avec autofocus et prise en charge de la vidéo HDR à 60 ips.

Passant au produit phare non pliable de Samsung pour l’année, le S23 Ultra dispose d’un énorme écran AMOLED de 6,8 pouces 1 440p avec prise en charge du S-Pen et d’un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Le tout est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 45 W.

La principale mise à niveau par rapport à son prédécesseur est la caméra arrière principale. Il est livré avec un nouveau capteur Isocell HP2 de 200 mégapixels qui peut fusionner jusqu’à 16 pixels en un seul, améliorant les capacités de collecte de lumière et vous offrant une image finale de 12,5 mégapixels plus gérable. Le reste de la configuration de l’appareil photo se compose d’un téléobjectif ultra large de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs de 10 mégapixels, l’un avec zoom optique 3x et l’autre avec 10x. À l’avant, on retrouve le même capteur de 12 mégapixels que l’on retrouve sur les plus petits modèles.

Les trois téléphones seront livrés avec Android 13 et One UI 5.1 prêts à l’emploi. Samsung affirme que les appareils bénéficieront de quatre ans de mises à jour Android et de cinq ans d’améliorations de la sécurité. Il convient de noter que c’est encore mieux que la politique de mise à jour Pixel de Google, bien que les mises à jour logicielles de la marque sud-coréenne ne soient probablement pas aussi ponctuelles.

La gamme Galaxy S23 de Samsung commencera à être expédiée le 17 février, mais vous pouvez déjà les précommander aujourd’hui. Le Galaxy S23 commence à 799 $ pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En optant pour le modèle de base Galaxy S23+, vous obtiendrez 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 999 $. Enfin, le Galaxy S23 Ultra haut de gamme commence à 1 199 $ pour la même configuration. La société a également annoncé une nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy lors de l’événement d’aujourd’hui.