Anker admet avoir menti sur le cryptage des caméras de sécurité Eufy ; décrit les plans futurs

Anker a admis que ses déclarations sur le cryptage des caméras de sécurité Eufy n’étaient pas exactes. La marque de maison intelligente avait précédemment déclaré que toutes les séquences vidéo étaient cryptées de bout en bout, mais a maintenant admis qu’il y avait une exception à cela (qu’elle a maintenant corrigée).

L’entreprise n’a finalement révélé la violation de la vie privée qu’après Le bord menacé de publier un article sur l’incapacité de l’entreprise à répondre à ses questions …

La faille de sécurité a été découverte pour la première fois en décembre de l’année dernière, lorsqu’un client a pu accéder à des flux vidéo non cryptés à l’aide du populaire lecteur multimédia VLC. Un chercheur en sécurité l’a confirmé et a par ailleurs prouvé que des données vidéo étaient téléchargées sur le cloud même lorsque l’utilisateur refusait l’autorisation.

Dans le fil de discussion et les vidéos qui l’accompagnent, Moore montre la preuve que les caméras Eufy envoient des données dites « stockées localement » dans le cloud, même lorsque le stockage dans le cloud est désactivé.

En utilisant simplement le populaire lecteur multimédia VLC, un utilisateur a pu accéder au flux d’une caméra, et Paul Moore a confirmé (mais sans montrer comment cela fonctionne) que les flux sont accessibles sans cryptage ni authentification requis. […]

Cela faisait suite à un incident similaire en 2021, lorsque les utilisateurs pouvaient voir les flux de caméras en direct et enregistrés de parfaits inconnus. Eufy a blâmé celui-ci sur un bug, et a promis de contacter les « 0,001 % des utilisateurs » concernés.

Le propriétaire de la marque Eufy, Anker, a mis près de trois semaines pour répondre à l’affaire de décembre, avant de publier une déclaration admettant en partie que ses allégations de sécurité n’étaient pas vraies.

Aucune donnée utilisateur n’a été exposée et les failles de sécurité potentielles discutées en ligne sont spéculatives. Cependant, nous convenons qu’il y avait des domaines clés à améliorer. Nous avons donc fait [authentication] changements.

À l’époque, Le bord posté une longue liste de questions auxquelles Anker devait répondre. Il semble que la publication ait eu du mal à obtenir des réponses, car elle n’a obtenu une réponse qu’en menaçant de publier un article sur l’incapacité de l’entreprise à y répondre.

Il rapporte qu’Anker a finalement admis deux choses qu’il avait précédemment niées. Tout d’abord, ses caméras pouvez transmettre des séquences vidéo non cryptées. Deuxièmement, il y a une circonstance dans laquelle ils faire.

Dans une série d’e-mails à The Verge, Anker a finalement admis que ses caméras de sécurité Eufy ne sont pas cryptées nativement de bout en bout – elles peuvent et ont produit des flux vidéo non cryptés pour le portail Web d’Eufy, comme ceux auxquels nous avons accédé depuis les États-Unis à l’aide d’un lecteur multimédia ordinaire.