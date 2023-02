L’utilisation de Chrome deviendra dangereuse sur des millions de PC

Le navigateur Web le plus utilisé dans le monde reste Google Chrome. De plus, il surpasse ses rivaux à cet égard par une marge significative. Les utilisateurs auront bientôt accès à la version 110 du navigateur. Qui comprend de nombreuses mises à jour, dont l’une est critique pour certains utilisateurs.

Google Chrome 110 apportera un changement significatif

La perte du support de Windows 7 est le principal changement qui sera apporté avec le lancement de Chrome 110. Dans tous les cas, ce système d’exploitation a plus de 13 ans. Le sept n’est plus pris en charge par Microsoft, et de moins en moins d’applications reçoivent encore des mises à jour pour celui-ci. Chrome est sur le point de les rejoindre. Et bien d’autres suivront.

Le 7 février, Google Chrome 110 sera officiel et les utilisateurs de Windows 7 ne pourront plus l’utiliser. La version finale de Chrome accessible sur ce système d’exploitation est la version 109. Il en va de même pour Windows 8 et 8.1. Le navigateur de Google ne sera disponible à l’avenir que pour Windows 10, 11 et éventuellement d’autres plates-formes Windows.

Bien sûr, Windows 7 continuera à fonctionner parfaitement avec la version la plus récente de Google Chrome. Mais comme il ne recevra plus de mises à jour, y compris celles de sécurité, il pourrait rapidement devenir obsolète et dangereux à utiliser. Le problème peut ne pas être important car le système est déjà obsolète. Mais 11% des PC l’utilisent encore, ce n’est donc en aucun cas un petit groupe.

La prochaine nouvelle version de Google Chrome apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment des paramètres de traduction plus détaillés, un comportement de lancement d’application Web amélioré sur les ordinateurs de bureau, des commandes d’image dans l’image personnalisées et de nouvelles options audio. Google met à jour le canal stable de Chrome une fois toutes les quatre semaines. Avec Chrome 110, il modifie son calendrier de sortie. Il le fera une semaine plus tôt sur une nouvelle chaîne « Early Stable ».