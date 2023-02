Top 10 des nouveaux produits à succès Apple prévus en 2023

Apple travaille sur certains produits et des rapports sur ces produits se retrouvent sur Internet. Qu’il s’agisse d’une nouvelle fonctionnalité ou d’un nouveau gadget, il y a beaucoup d’intérêt pour ce qu’Apple apportera sur le marché. Quelles astuces Apple vous apportera-t-elle cette année ? Nous avons rassemblé les rapports disponibles sur Internet pour vous donner un aperçu des nouveaux produits à succès qui valent la peine d’être attendus cette année. Notre conseil est de surveiller l’excitation et d’économiser de l’argent, car les produits Apple ne sont pas bon marché.

1. Casques Apple AR/VR

Au CES cette année, les grandes marques se concentreront toujours sur les domaines VR et AR. Il y a eu des progrès décents dans les nouvelles technologies liées à l’AR/VR. Maintenant, selon diverses sources, Apple lancera également son premier casque de réalité mixte cette année. En fait, Apple développe des produits de casque depuis 7 ans et sa disposition pour les casques est à dix oreilles.

Les premières rumeurs prétendent que cet appareil sera officiellement lancé en 2019. Cependant, cela ne s’est pas produit car sa progression n’a pas été aussi bonne que prévu. En conséquence, la date de lancement a été repoussée encore et encore…

Selon des initiés, « Afin de résoudre plusieurs erreurs matérielles et logicielles, Apple a décidé de reporter la sortie jusqu’à la conférence de printemps et prévoit de lancer le système d’exploitation xrOS et davantage de ressources et d’outils de développement pour les développeurs lors de la WWDC2023 en juin. »

Pour le moment, ces appareils sont avec des développeurs de logiciels populaires pour tester des applications tierces. De plus, le système d’exploitation dédié à l’appareil porte le nom de code « Borealis », tandis que le nom officiel sera xrOS. En termes de matériel, il utilisera deux écrans 8K, plus de dix caméras et des puces M2. Bien que le produit semble trébucher en cours de route, Apple a de grands espoirs pour lui et espère qu’il deviendra un « produit phare de l’année ».

Cela a également conduit Bloomberg à affirmer que, puisqu’Apple concentre tout son travail sur le développement matériel du système xrOS et des dispositifs d’affichage montés sur la tête, les utilisateurs n’ont pas besoin de s’attendre à des changements majeurs dans iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14.

2. MacBook & Mac – mises à jour régulières sans surprises

Apple a secrètement tenu sa première conférence de presse il y a des années et a lancé de nouveaux produits MacBook Pro et Mac Mini. Les MacBook Pro nouvelle génération 14 pouces et 16 pouces avec puces M2 Pro et M2 Max sont déjà officiels. Apple va désormais se concentrer davantage sur la mise à niveau itérative du processeur. Les performances du CPU et du GPU ainsi que la durée de vie de la batterie ont encore été améliorées. Cependant, le matériel et les fonctions globales ne sont pas particulièrement importants. En termes d’apparence, il n’y a pas beaucoup de changement.

De plus, la série MacBook Air fine et légère pourrait lancer un modèle 15 pouces pour la première fois cette année. Ce sera le MacBook Air avec la plus grande taille d’écran de l’histoire. En termes de Mac, la gamme de produits Mac mini apportera également une mise à niveau lors de cet événement (CES). Cette année, nous pourrions également avoir pour la première fois un nouveau Mac Pro avec les puces auto-développées d’Apple. Cependant, l’apparence du corps ne changera pas beaucoup. Il conservera la même conception de modèle que les processeurs Intel en 2019. En termes de configuration, il peut utiliser la puce M2 Ultra.

L’iMac 24 pouces devrait attendre l’arrivée de la puce M3 avant de subir une mise à niveau substantielle de la configuration. De ce point de vue, chacun devra attendre fin 2023 ou début 2024 au plus tôt pour voir la divinité.

3. La série iPhone 15 inaugure une refonte épique

Selon les rapports, la série iPhone 15 comprendra quatre modèles : iPhone 15 de 6,1 pouces, iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces. Bien sûr, certains prétendent également que l’iPhone 15 Ultra remplacera l’iPhone 15 Pro Max. De plus, en raison du nouveau projet de loi présenté par l’Union européenne en octobre de l’année dernière, tous les produits électroniques entrant sur le marché européen doivent utiliser l’interface USB Type-C à partir de la fin de 2024. Par conséquent, la série iPhone 15 de cette année a un considérable probabilité que l’interface Lightning soit remplacée par l’interface USB Type-C.

Bien que l’interface Lightning nous ait apporté une expérience inter-âge, il est raisonnable que l’interface Lightning ait été retirée il y a longtemps. Après tout, la vitesse de transmission de l’USB Type-C dépasse non seulement de loin l’interface Lightning, mais il n’y a pas beaucoup de produits numériques qui ne prennent pas en charge l’USB Type-C. Même avec l’interface USB Type-C, la vitesse de charge des modèles iPhone 15 Pro sera plus rapide que celle des modèles classiques.

4. Smart Island pour tous les modèles

L’année dernière, la série iPhone 14 a introduit la fonctionnalité Smart Island, mais elle n’est disponible que pour les modèles Pro. Cette fonctionnalité peut être considérée comme innovante bien qu’il y ait eu de sérieux problèmes d’adaptation au début de la sortie du nouveau téléphone. Mais avec le temps, il existe désormais des applications tierces qui prennent en charge le fonctionnement et l’affichage de Smart Island. Contrairement à ce que nous avions sur la série iPhone 14, tous les modèles de la série iPhone 15 utiliseront la fonction Smart Island.

À partir également de la série iPhone 14, Apple a commencé à allouer des configurations différenciées pour les modèles de base et phares. Selon un nouveau rapport, la différence entre les modèles Pro et non Pro sera plus grande.

5. Puce bionique A17

Selon Nikkei Asia, les modèles d’iPhone 15 Pro utilisent la nouvelle puce A17 Bionic basée sur le processus 3 nm de deuxième génération de TSMC. Cependant, selon Liu Deyin, président de TSMC, la puce A17 améliore principalement le taux de consommation d’énergie. Par conséquent, nous n’attendons pas grand-chose de cette puce en termes de performances.

6. Augmentez la RAM à 8 Go

Selon le cabinet d’études TrendForce, les modèles d’iPhone 15 Pro seront livrés avec une augmentation de 8 Go de RAM. Cependant, le modèle standard continuera probablement à disposer de 6 Go de RAM comme il le fait actuellement.

7. Cadre en titane

Selon « LeaksApplePro », le cadre des modèles d’iPhone 15 Pro sera en titane au lieu de l’acier inoxydable utilisé auparavant. Le titane présente de nombreux avantages, tels qu’être léger, d’une dureté élevée, anti-allergique, résistant à la corrosion, etc. L’inconvénient est que par rapport à l’inox, le prix doit être plus cher.

8. Interface USB Type-C exclusive

« Hé, hé, vous avez clairement dit que toute la série iPhone 15 utilisera le port C !! » Rassurez-vous, ce n’est pas le genre d’exclusivité que tout le monde comprend… Selon Ming-Chi Kuo, les modèles d’iPhone 15 Pro seront équipés de ports USB prenant en charge au moins l’USB 3.2. Ou Type-C pour Thunderbolt 3. Et le Type-C sur le modèle standard d’iPhone 15 peut être limité aux vitesses USB 2.0 (tenez l’herbe, c’est plus dégoûtant !)…

9. Les boutons solides sont de retour

Ming-Chi Kuo, un analyste populaire d’Apple, affirme que le bouton d’accueil à semi-conducteurs introduit sur l’iPhone 7 reviendra au modèle iPhone 15 Pro. Cet appareil aura un Taptic Engine qui fournira un retour tactile lorsque l’utilisateur appuie dessus. À notre avis, si l’iPhone utilise des boutons tactiles au lieu de boutons physiques, cela améliorera non seulement la résistance à l’eau du fuselage, mais explorera également davantage la transformation de l’iPhone en un non poreux.

10. Améliorations de la caméra

Selon des sources, l’iPhone 15 Pro Max utilisera un téléobjectif périscope, ce qui peut permettre à l’appareil d’avoir un zoom optique d’au moins 6x. Nikkei Asia Test affirme également que Sony a préparé un capteur d’image de nouvelle génération pour la série Apple iPhone 15.

Conclusion

Le premier casque hybride d’Apple et la série iPhone 15 Pro seront les produits les plus attendus cette année. La série iPhone 15 pourrait devenir l’iPhone qui a le plus changé ces dernières années, que ce soit l’apparence, le matériel ou le matériel. De plus, cette année, Apple pourrait lancer de nouveaux produits tels que iPad, AirPods, HomePod, Apple Watch, etc. Cependant, selon l’actualité actuelle, ces produits n’auront pas beaucoup de mises à niveau ou de modifications. Quel produit attendez-vous le plus ?