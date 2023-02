La nouvelle fonctionnalité de mises à jour système d’Addigy permet de bloquer les principales versions du système d’exploitation tout en approuvant automatiquement les versions mineures

Addigy, un outil de gestion d’appareils Apple populaire, a acquis une nouvelle fonctionnalité appelée Mises à jour système. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux administrateurs informatiques de gérer plus facilement les mises à jour des systèmes d’exploitation Apple, y compris macOS, iOS, iPadOS et tvOS pour tous les appareils qu’ils gèrent, tout en améliorant la compatibilité et les tests.

Avec la combinaison des mises à jour système et des politiques Addigy Flex, les administrateurs informatiques ont un contrôle total sur le processus de mise à jour. Les équipes peuvent définir des règles de mise à niveau des appareils vers la dernière version ou définir un numéro de version maximum du système d’exploitation qu’elles souhaitent installer. Cela indique que les administrateurs informatiques d’Apple peuvent autoriser leur flotte à recevoir uniquement des versions de correctifs mineurs dans le système d’exploitation actuel, mais pas à déployer les mises à jour majeures qui ont pu être publiées. Par exemple, si un appareil exécute macOS 12.x, toutes les versions de macOS 12.xx seront installées, cependant, aucune mise à niveau vers macOS 13.x Ventura ne sera installée.

Les mises à jour système d’Addigy via MDM sont une première dans l’espace de gestion des appareils Apple, a déclaré Jason Dettbarn, PDG d’Addigy. Cette nouvelle fonctionnalité donne aux techniciens plus de contrôle sur le moment où ils déploient des mises à jour à une époque où les vulnérabilités de sécurité des produits Apple sont au premier plan. Les produits Apple devenant de plus en plus populaires dans les entreprises, les cybercriminels accordent une plus grande attention à la manière dont ils peuvent exploiter les vulnérabilités des systèmes d’exploitation nouvellement lancés.

Addigy permet aux administrateurs de choisir parmi trois options de synchronisation : la nuit à 2 h UTC (par défaut, automatique), à ​​la demande des administrateurs (manuel) et programmé. Cela donne aux administrateurs informatiques la possibilité de choisir la meilleure option de mise à jour pour leurs appareils.

La fonctionnalité de mises à jour système d’Addigy offre aux administrateurs informatiques un niveau de contrôle sans précédent sur le processus de mise à jour des systèmes d’exploitation Apple. Avec la possibilité de définir des règles de mise à niveau, de contrôler le numéro de version du système d’exploitation et de choisir parmi plusieurs options de synchronisation, les administrateurs peuvent facilement gérer et entretenir les appareils dont ils sont responsables.

