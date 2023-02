Les blocs d’alimentation Corsair avec connecteurs d’alimentation latéraux sont désormais disponibles

Qu’est-ce qui vient de se passer? Corsair a officiellement annoncé le bloc d’alimentation qui a fait la une des journaux il y a quelques semaines pour son design inhabituel. La nouvelle série RMx Shift ATX 3.0 est la première alimentation au monde avec des connecteurs positionnés sur le côté, une conception qui devrait faciliter la vie des bricoleurs de PC.

Alors que les cartes graphiques et les processeurs attirent le plus l’attention, l’humble bloc d’alimentation est sans doute la partie la plus essentielle d’une configuration PC, mais sa conception de base est restée inchangée pendant des années. La gamme RMx Shift ATX 3.0 de Corsair, qui a fuité le mois dernier, va à l’encontre de la tradition en plaçant les connecteurs d’alimentation modulaires sur le côté plutôt qu’à l’arrière.

L’idée derrière la nouvelle disposition est qu’elle donne aux propriétaires de PC un meilleur accès aux câbles d’alimentation, ce qui rend le retrait et l’ajout de composants moins pénibles, en particulier dans les cas étroits et ceux avec des carénages PSU. La conception pourrait également profiter aux boîtiers PC dotés de cages de stockage si proches de l’alimentation que les câbles s’écrasent contre les caddies.

Corsair note que les acheteurs auront besoin d’environ 30 mm d’espace libre sur le côté du boîtier pour que les câbles s’adaptent. La bonne nouvelle pour les propriétaires de boîtiers Corsair est que la société a confirmé qu’ils sont tous compatibles, et le bloc d’alimentation doit s’adapter à d’autres boîtiers d’au moins 210 mm de large et avoir suffisamment d’espace sur le côté. Le bloc d’alimentation doit également être accessible par le côté une fois installé, bien sûr.

Au-delà de sa conception non conventionnelle, les blocs d’alimentation RMx Shift ATX 3.0 sont livrés avec des câbles GPU PCIe 5.0 12VHPWR pour ceux qui possèdent une carte Nvidia RTX série 4000, sont certifiés 80 Plus Gold et vont de 750W à 1200W. Ils disposent de ventilateurs de 140 mm avec prise en charge du mode Zero RPM ; il convient de noter que le ventilateur sera toujours orienté vers le bas lorsque le bloc d’alimentation est installé. La série est certifiée Cybenetics pour une faible consommation d’énergie, moins de bruit et des températures plus fraîches.

Les alimentations sont disponibles dès maintenant. Les prix sont les suivants :