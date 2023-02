Le Carnaval de Venise débarque dans le Métavers : tous les détails de l’événement entre avatars et masques numériques

Il sera possible de participer au nouveau Carnaval de Venise sur Instagram, Roblox et Ready Player Me. La fête en réalité virtuelle vise à impliquer les nouvelles générations et à les rapprocher de la tradition. Mais sommes-nous sûrs que le Metaverse est le bon espace pour le faire ?

Des avatars masqués se promèneront cette année dans les rues étroites de Venise. Le Carnaval investit dans ce qui, pour le moment, est la plus mauvaise nouveauté du monde de la technologie : le Metaverse. D’autre part, l’origine du parti est métaphysique. Au Carnaval, la dimension terrestre se divise et la porte des Enfers s’ouvre.

Désormais, le Metaverse, malgré le fait qu’il s’avère être un véritable enfer pour ses développeurs, devient la nouvelle porte pour laisser entrer et attirer les jeunes générations du monde entier, comme l’explique le maire de Venise Luigi Brugnaro. Ainsi, du 4 au 21 février, parallèlement aux événements traditionnels de la ville, il y aura également des soirées masquées et des spectacles dédiés au Carnaval du Métaverse.

L’événement au-delà de Venise

Il s’appelle « Take Your Time For The Original Signs » et ce sera le premier Carnaval au monde également présent sur le Metaverse. Elle sera supervisée par le directeur artistique et scénographe du Teatro La Fenice, Massimo Checchetto. Pour regarder vers l’avenir, nous sommes encore loin dans le passé, et en fait le thème pour 2023 sera le Zodiaque recréé dans une clé contemporaine. « Futur et passé ensemble, pour expliquer au monde entier comment Venise est née, la raconter à travers les histoires qui furent, les lieux et le temps. Nous pensons à de véritables itinéraires culturels pour rapprocher les nouvelles générations et leur parler de la plus ancienne ville du futur » a expliqué Brugnaro.

Comment le carnaval fonctionnera dans le Metaverse

Il sera possible de participer sur Instagram, Roblox et Ready Player Me. Une fois inscrits, les utilisateurs choisiront les masques à porter : Colombina, Pantalone, le Bauta, le Docteur de la Peste, ou encore le Fenice. Tout repensé dans une clé numérique, et en fait les premières présentations qui ont été présentées aux Procuratie Vecchie de la Piazza San Marco, ressemblent à des combinaisons de joueurs de jeux vidéo, avec des références évidentes à la tradition.