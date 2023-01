Elon Musk est l’homme le plus heureux de la semaine – Twitter ou Tesla ?

Tesla peut être considérée comme le « visage des voitures électriques » sur le marché mondial. Au cours des dernières années, Tesla s’est plutôt bien comporté sur le marché mondial. Cependant, depuis quelques mois, l’entreprise chute de manière incontrôlable. Le PDG de la société, Elon Musk, y est pour quelque chose. Néanmoins, la semaine dernière, les actions du constructeur de voitures électriques Tesla ont grimpé de 33 %. Il s’agit de sa meilleure semaine depuis mai 2013 et de sa deuxième meilleure semaine depuis la création de l’entreprise. Vendredi aux États-Unis, le cours de l’action Tesla a augmenté de 11%, la deuxième hausse intrajournalière consécutive de plus de 10%. Il s’agit d’une augmentation de près de 75 % par rapport au point bas de janvier, soit environ 236 millions de dollars. C’est aussi une augmentation hebdomadaire de plus de 33%.

Cela fait suite à une forte baisse de l’action Tesla, qui a chuté de plus de 40 % en six mois. Le cours de l’action de Tesla chutera de 65% en 2022, qui est la pire année des 12 années de Tesla depuis son introduction en bourse. La société ressent le pincement de la hausse des prix des voitures, des retards de produits dans certaines entreprises et de l’acquisition de Twitter par le PDG Elon Musk au milieu des vents contraires qui prévalent dans les industries de la technologie et de l’automobile. Cependant, la patience des investisseurs a été récompensée et le cours de l’action de Tesla a connu un rebond sain en 2023.

Les actions de Tesla ont rebondi cette semaine, grâce à ses résultats du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes du marché. Lors d’une conférence téléphonique avec des actionnaires et des analystes, le PDG de Tesla, Elon Musk, affirme que la société vise à produire 2 millions de voitures en 2023. Les prévisions officielles de la société montrent qu’elle est sur la bonne voie pour produire 1,8 million de voitures cette année. Il n’a pas révisé son objectif à long terme d’atteindre un taux de croissance annuel composé de 50 % au cours des prochaines années.

Les performances du Tesla Q4 sont très solides

Au quatrième trimestre, Tesla a réalisé une solide performance en termes de revenus et de bénéfices. Il a un chiffre d’affaires total de 24,32 milliards de dollars, dont 324 millions de dollars de revenus différés liés au système d’assistance à la conduite de Tesla. Tesla a réduit ses prix en décembre et janvier, suscitant des inquiétudes concernant la demande et l’accumulation des stocks.

Les analystes ont eu des réactions mitigées aux résultats financiers de Tesla. L’analyste de Bernstein, Toni Sacconaghi, qui a une note de « sous-performance » sur le titre, a écrit dans une note de recherche jeudi : « Pour les haussiers, l’histoire de la croissance reste fraîche et elle se porte bien. Pour les ours, les chiffres ne mentent pas. Début janvier, Tesla a annoncé des livraisons et une production de voitures inférieures aux prévisions au quatrième trimestre.

Les gains du cours des actions de Tesla surviennent au milieu d’un rebond plus large du marché. Pour la semaine, le S&P 500 a gagné 2,2% et le Nasdaq a gagné 4,3%. Les actions des autres constructeurs américains de voitures électriques ont également augmenté. Les actions de Rivian ont augmenté de 22 % en une semaine, tandis que les actions des anciens constructeurs automobiles Ford et General Motors ont augmenté de plus de 7 % chacune. Les actions du constructeur de voitures électriques Lucid ont bondi de 43% vendredi à la suite de rumeurs selon lesquelles le fonds souverain saoudien, le Fonds d’investissement public, envisageait de privatiser l’entreprise.

L’accord Twitter a fait des ravages sur la marque automobile

Les mauvaises performances de Tesla l’année dernière étaient en partie dues au fait que Musk devait se concentrer sur Twitter. Il a acheté la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars en octobre. Sous la direction de Musk, Twitter a connu des licenciements massifs, un grand nombre d’annonceurs sont partis et le moral interne est au plus bas. Tesla reste la deuxième action la plus vendue sur le marché américain, derrière Apple. Plus de 94 millions d’actions Tesla ont été vendues à découvert, selon les données de la société d’analyse fintech S3 Partners.

Ihor Dusaniwsky, directeur général de S3 Partners, a déclaré que malgré le rebond des actions Tesla, les ventes à découvert actives se poursuivaient. Les vendeurs à découvert pensent que la hausse de Tesla a créé « un stock surchauffé et suracheté qui s’inversera, du moins à court terme », explique-t-il.

Les statistiques de S3 Partners montrent qu’au cours de la semaine dernière, le nombre total d’actions Tesla qui ont été vendues à découvert a augmenté de 3,9 %. De plus, les investisseurs qui ont vendu l’action à découvert ont perdu 4,3 milliards de dollars au cours de la même période.

Tesla rebondit

En plus de la hausse des cours des actions, le trading d’options de Tesla a également augmenté récemment. Selon les données de CBOE Global Markets, près de 3 millions de contrats d’options Tesla en moyenne changent désormais de mains par jour, contre 1,5 million il y a un an et plus que tout autre titre. Actuellement, Tesla représente en moyenne environ 7 % de toutes les transactions sur options. Le 6 janvier a été la journée la plus chargée jamais enregistrée, avec plus de 5,2 millions de contrats négociés, représentant près de 10 % de toutes les options.

En décembre, pour la première fois en près de deux ans, les options Tesla se sont négociées plus que le fonds négocié en bourse (ETF) Invesco QQQ, qui suit les actions du Nasdaq 100, pour la première fois en près de deux ans. En juillet, la société a constamment surperformé Apple dans le trading d’options, une réalisation notable. Dans l’indice S&P 500 (S&P 500), Tesla se classe sixième en valeur marchande, tandis qu’Apple se classe premier. Les commerçants qui ont acheté les contrats avaient «une confiance presque totale en Tesla et sa technologie et son PDG Elon Musk. Tesla est unique, a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers Group, qui a attiré tant de spéculateurs, il compte également d’innombrables adeptes fanatiques.

Récemment, Tesla a fait d’énormes baisses de prix pour ses voitures électriques et cela semble remettre l’entreprise sur les rails. Elon Musk affirme que les baisses de prix stimulent les achats en 2023 et que Tesla pourrait vendre 2 millions de voitures cette année. Le directeur financier de Tesla, Zach Kirkhorn, affirme que les baisses de prix nuiraient à la rentabilité, mais les marges devraient s’améliorer à mesure que l’entreprise réduirait ses coûts. À la clôture de mercredi, les actions de Tesla ont augmenté de 0,38 %. Les actions de Tesla ont augmenté de 4,3% dans les échanges après les heures normales de bureau après le rapport sur les résultats. C’est un énorme avantage pour Tesla.