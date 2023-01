C’est le modèle de smartphone Google Pixel le plus vendu

Nous avons beaucoup de modèles dans la gamme de smartphones Google Pixel, qui se sont tous toujours distingués par un certain nombre de fonctionnalités matérielles et logicielles distinctives. Le modèle Google le plus vendu est en fait la petite version de la génération précédente – Le Pixel 6a, contrairement à la croyance populaire. Beaucoup de gens peuvent croire que le modèle le plus vendu est le Pixel 7 Pro le plus récent, car il possède le meilleur appareil photo.

Le Google Pixel 6a est le smartphone le plus populaire de la gamme Pixel, qui coûte 449 $ aux États-Unis. Ce prix l’a conduit à devenir le plus populaire en termes de chiffres de vente, notamment pour les raisons que nous abordons ci-dessous.

Le Google Pixel dont tout le monde rêve

Avant d’entrer dans les fonctionnalités clés du Google Pixel 6a, il est crucial de réaliser qu’il n’y a pas beaucoup de différences entre celui-ci et son ancien modèle, le Pixel 6 dans son édition ordinaire. Cela est démontré par le fait qu’ils partagent le même processeur Google Tensor, un écran AMOLED et une batterie de capacité comparable, entre autres caractéristiques.

Le Google Pixel 6a comprend un panneau AMOLED avec une résolution FullHD+ et une compatibilité HDR10+ pour améliorer la qualité des couleurs de l’image. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz est insuffisant pour un smartphone qui coûte à l’origine 449 $, et il garantit une expérience moins fluide. C’est ce qui le rend moins que complètement convaincant.

Le Google Pixel 6a est équipé d’un processeur Tensor, le même que celui que l’on trouve dans les modèles les plus chers, donc les performances sont plus que bonnes par rapport aux autres options de milieu de gamme. Cela se traduit par une puissance exceptionnelle pour effectuer n’importe quelle action à grande vitesse sans éprouver aucune sorte de lenteur, que ce soit en jouant, en travaillant ou en naviguant sur le Web.

Sa compacité indique qu’il ne pèse que 178 grammes, ce qui le rend facile à garder dans votre paume pendant de longues périodes. Naturellement, cela indique que la batterie doit rester à 4 410 mAh, mais cela garantit également une autonomie d’environ 24 heures sans trop de désagréments. La charge rapide ne peut fournir que 18 W de puissance, il faudra donc environ une heure et demie pour charger complètement le Google Pixel 6a.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Caractéristiques complètes du Google Pixel 6a

Écran FHD+ OLED HDR de 6,1 pouces (2 400 x 1 080 pixels), protection Corning Gorilla Glass 3

Processeur Google Tensor (2 x 2,80 GHz Cortex-X1 + 2 x 2,25 GHz Cortex-A76 + 4 x 1,80 GHz Cortex-A55). Avec GPU Mali-G78 MP20 848 MHz, puce de sécurité Titan M2

6 Go de RAM LPDDR5, 128 Go (UFS 3.1) de stockage

Android 12

Double SIM (nano + eSIM)

Caméra arrière 12.2MP avec ouverture f/1.7, capteur IMX363, flash LED, OIS. Caméra ultra-large 12MP 107° avec capteur IMX386, ouverture f/2.2, PDAF

Caméra frontale 8MP avec objectif ultra-large 84°, capteur IMX355, ouverture f/2.0

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Résistant à l’eau et à la poussière (IP67)

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, 2 microphones

Dimensions : 152,2 x 71,8 x 8,9 mm ; Poids : 178 g

5G SA/NA (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78). 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Type C 3.1 (1ère génération), NFC

Batterie 4410mAh avec charge rapide filaire 18W

Les principales fonctionnalités du Pixel 6a

Le Google Pixel 6a dispose d’un appareil photo principal de 12,2 MP avec technologie Dual Pixel et stabilisation d’image optique. Mais ce n’est que le début de ses caractéristiques impressionnantes. Un objectif qui, selon beaucoup, est le meilleur dans sa gamme de prix et offre des images époustouflantes de jour comme de nuit. De plus, il possède l’excellente fonctionnalité de l’application appareil photo Google avec des caractéristiques distinctives. Et il peut enregistrer des vidéos en résolution 4K.

Au niveau logiciel, il est pris en charge par le système d’exploitation Android 13 sans aucune interface utilisateur personnalisée ajoutée. Cela indique qu’il offre des fonctionnalités spéciales qui ne sont présentes dans aucun autre smartphone Android qui n’est pas un Google Pixel. Ainsi que les dernières mises à jour. Sans oublier qu’il aura à terme Android 15. Même si beaucoup trouveront peut-être son prix de 449€ un peu excessif. La bonne nouvelle est qu’il est souvent en vente jusqu’à 360 $. Attendre le bon moment vaut donc la peine.