Google propose des manuels de réparation Pixel 7/7 Pro – mais uniquement pour les utilisateurs français

Le dernier appareil Pixel de Google est la série Pixel 7 qui comprend deux téléphones mobiles, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ces appareils se portent plutôt bien sur le marché de la téléphonie mobile, la société les améliore donc. Selon un nouveau développement, Google a fourni des manuels de réparation pour les Pixel 7 et 7 Pro. Cependant, ce manuel de réparation est disponible uniquement pour les utilisateurs français. L’article d’assistance « En savoir plus sur le manuel de réparation de pixels » de Google est déjà géo-restreint aux utilisateurs en France. Si vous tentez de la visualiser à partir d’autres parties du monde, vous obtiendrez le message « Désolé, cette page est introuvable ». Ce n’était pas le cas en juillet dernier.

Les utilisateurs peuvent utiliser le manuel de réparation Pixel pour essayer de résoudre les problèmes qu’ils rencontrent avec leur téléphone et le faire réparer. Le manuel fournit des instructions étape par étape sur la façon de « réparer un téléphone Pixel endommagé avec des pièces d’origine ; démontez votre téléphone Pixel et remettez-le en place ; enlever et remplacer les pièces ; prolongez la durée de vie de votre téléphone et protégez l’environnement.

Cependant, si vous essayez de réparer l’appareil vous-même, il existe toujours un risque d’endommagement de l’appareil. Ainsi, Google recommande que seuls les professionnels de la technologie tentent de réparer cet appareil. À partir de 2021, la France exigera des marques de téléphones mobiles (et d’autres appareils tels que les ordinateurs portables et les téléviseurs) qu’elles fournissent un indice de réparabilité. C’est une note sur 10 que les marques s’appliquent en pourcentage, avec un critère pour les mobiles.

L’image Google Pixel 7 DXO marque 140 points et se classe dixième

DXOMARK a annoncé que le score total d’image de Google Pixel 7 est de 140 points, se classant premier parmi les modèles milieu à haut de gamme et dixième parmi tous les modèles. Il bat de peu le Huawei Mate 40 Pro+ (139 points) et le Xiaomi 12S Ultra (136 points). En termes d’avantages, DXOMARK indique que dans les images fixes, le Pixel 7 affiche de beaux tons de peau et une balance des blancs naturelle dans la plupart des conditions de test, une exposition cible précise, une large plage dynamique, un bon contraste et des performances étonnantes en photographie de portrait. La mise au point automatique est rapide et précise, les images de test montrent un haut niveau de détail et les artefacts sont bien contrôlés. Lors de la prise de vue vidéo, le Pixel 7 affiche une bonne exposition et une large plage dynamique. La mise au point automatique est rapide pour garder les sujets en mouvement nets.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





En termes d’inconvénients, DXOMARK indique qu’en raison de l’absence d’un téléobjectif dédié et d’un appareil photo ultra grand angle, le Pixel 7 a un champ de vision plus étroit et des performances de zoom limitées par rapport à la version Pro. Dans les scènes HDR et à faible luminosité, les zones d’ombre de l’image seront quelque peu évidentes. L’image DXOMARK du Pixel 7 Pro a un score total de 147 points, se classant deuxième.

Google Pixel 7 est sorti début octobre de cette année. Il utilise un écran OLED à haute brosse de 6,3 pouces à 90 Hz avec une résolution de FHD+. Il est livré avec une puce Google Tensor G2 auto-développée et prend en charge les applications 64 bits pures. L’appareil utilise un appareil photo à ouverture f / 1,85 de 50 MP et un appareil photo grand angle à ouverture f / 2,2 de 12 MP. Il prend en charge l’OIS, l’EIS et l’autofocus laser.

La série Google Pixel 7 peut utiliser la fonction Clear Calling

Les téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro peuvent déjà utiliser la fonction Clear Calling dans Android 13. Cette fonctionnalité peut améliorer la qualité des appels. Après avoir installé Android 13, vous pouvez trouver l’option Clear Calling dans les paramètres sonores. Après avoir activé la fonctionnalité en cours d’appel, la qualité audio de l’appel se serait considérablement améliorée. La fonctionnalité Clear Calling de la série Pixel 7 utilise l’apprentissage automatique pour filtrer le bruit de fond dans les appels vocaux. Il peut filtrer le bruit du trafic pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience d’appel. La page des paramètres de la fonctionnalité indique qu’elle sera « disponible en fonction de votre connexion Wi-Fi et de votre réseau mobile » et qu’elle ne partagera pas vos appels avec Google. De plus, cette fonction n’est pas disponible pendant les appels VoIP.