Oppo Reno8 T Price Leaks avant le lancement du 8 février

Au cours des dernières semaines, nous avons vu de nombreuses fuites de l’Oppo Reno8 T. La plupart des détails du prochain smartphone sont déjà disponibles, y compris les spécifications et la conception. Les fuites ne se sont pas arrêtées là, nous avons également vu des fuites de la date de lancement qui est le 8 février pour les Philippines.

Maintenant, nous avons aussi des détails sur le prix. Mais ces fuites de prix se trouvent être le prix auquel il se vendra aux Philippines. Cette fuite provenait d’une publicité Facebook publiée par un magasin de détail à Quenzon City.

Le message montrait de nombreux boîtiers Oppo Reno8 T facilement disponibles à la vente. Et ils ont répertorié l’appareil au prix de 18 999 PH. En convertissant ce prix en dollars américains, l’Oppo Reno8 T coûtera environ 348 $ dans les régions américaines. Sur le marché européen, il se vendra 320 €.

Sur la boîte, il n’y a aucun signe de logo 5G et pour cette raison, il y a une forte possibilité que le téléphone de milieu de gamme se verrouille sur la 4G. Néanmoins, vous obtenez de bonnes spécifications pour ce prix.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Caractéristiques du Oppo Reno8 T

L’Oppo Reno8 T est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Des rumeurs ont également révélé qu’Oppo travaille sur une version 128 Go qui sera certainement moins chère. Nous nous attendons également à ce que le Reno8 T dispose d’un écran AMOLED de 6,43″.

D’AUTRES DÉTAILS incluent un appareil photo à micro-objectif zoom 40x et un appareil photo portrait 100MP. Pour la batterie, l’appareil est doté d’une batterie de 5 000 mAh avec une vitesse de charge rapide de 33 W.

L’appareil sera disponible en deux options de couleur au choix. Couleur orange et option de couleur noire aspect cuir de renard. Des fuites ont également révélé que l’Oppo Reno8 T sera livré avec Android 13 préinstallé et le skin ColorOS 13 en plus.

Une autre fuite passée suggérait que le modèle 4G utiliserait le SoC Helio G99 de MediTek. Alors que le modèle 5G comportera également le Snapdragon 695. Si ces rumeurs s’avèrent vraies, nous aurons également une version 5G.

Disponibilité du Oppo Reno8 T

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’Oppo Reno8 T pourrait être lancé aux Philippines le 8 février 2023. Selon certaines informations, ceux qui précommanderont l’appareil aux Philippines recevront Oppo Enco Buds2 TWS en tant qu’article gratuit.