Le désert du Sahara couvert de neige : les images évocatrices et spectaculaires

Ces derniers jours, certaines zones du désert le plus chaud et le plus vaste de la planète, le Sahara, ont été recouvertes de neige. Les images suggestives du phénomène particulier, de plus en plus fréquentes.

Crédit : Larry/Twitter

Bien que cela puisse sembler absurde, parfois même le désert brûlant du Sahara est recouvert de neige. Du moins dans certaines régions. Le phénomène, qui était très rare dans le passé, s’est produit assez fréquemment ces dernières années, et 2023 n’a pas fait exception. En effet, en ces jours de fin janvier, les dunes algériennes du désert le plus chaud et le plus vaste de la Terre – un bon 9 millions de kilomètres carrés – étaient recouvertes de neige. La province de Béchar, à la frontière avec le Maroc, a été particulièrement touchée, mais le manteau blanc a également recouvert les villes de Ghardaïa, Laghouat et autres, causant, entre autres, divers désagréments, notamment aux villages de montagne les plus reculés. La neige est en effet tombée abondamment sur la chaîne montagneuse de l’Atlas, qui outre l’Algérie touche également le Maroc et la Tunisie avec ses 2 500 kilomètres.

Mais pourquoi le désert du Sahara est-il devenu blanc ? La raison réside dans le fameux cyclone Thor qui a également touché de France ces derniers jours. Le vaste tourbillon d’air dépressif, perturbé et glacial, qui a apporté d’abondantes chutes de neige dans diverses régions, a en fait également touché l’Afrique du Nord, apportant des températures basses et des précipitations dans la région méditerranéenne. L’Algérie a été particulièrement touchée par la masse d’air froid – d’origine arctique – qui a déclenché des chutes de neige inhabituelles mais toujours possibles. Dans ce cas, le changement climatique n’a rien à voir avec cela, mais c’est un phénomène météorologique tout à fait normal et prévisible, quoique peu fréquent.

Ce qui frappe le plus, ce sont certainement les merveilleuses images des dunes rougeâtres du Sahara caressées par la neige, un contraste spectaculaire qui semble concilier deux extrêmes opposés. Parmi les photographies les plus suggestives figurent celles partagées par la MeteoAlgerieOfficiel et prises par M. Hashas Zain al-Din. Plus précisément, les sables d’Ain al-Safra et de Hilla al-Bayda sont représentés, recouverts de saupoudrages de neige plus ou moins abondants. Sont également suggestives celles du dromadaire à la bosse blanchie qui se promène dans un paysage à saveur alpine.

De nombreuses vidéos et clichés suggestifs ont également été partagés par le photographe algérien Karim Bouchetata, dont les images du Sahara enneigé deviennent virales de manière cyclique. Particulièrement célèbres sont celles prises en 2021 dans la ville d’Ain Sefra, dans la province de Naama, qui a été impliquée à plusieurs reprises dans des événements neigeux. Dans ses derniers articles, le photographe a montré le scénario proche de l’Atlas, avec une neige abondante à la fois sur la montagne et dans les zones désertiques voisines.

Les précipitations et les basses températures, bien que potentiellement problématiques, ont été bien accueillies par le peuple algérien, qui a connu en 2022 l’un des étés les plus chauds et les plus secs de tous les temps (oui, c’est un phénomène lié au changement climatique). Des problèmes se posent surtout pour l’approvisionnement en eau, en raison de l’assèchement des aquifères. La neige qui a atteint les montagnes (et au-delà) va permettre de les « recharger » en eau douce et ainsi permettre une saison chaude moins difficile.

Mais il n’y a pas que l’Algérie qui est caressée par la neige. Ces derniers jours, les scientifiques du programme de satellites Copernicus, cogéré par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA), ont partagé une merveilleuse image de de France vue de l’espace, avec toute la chaîne centre-sud des Apennins blanchie à la chaux.

