Google Chrome ajoute quelques mises à jour pour Android et iOS

Google travaille sérieusement sur son navigateur Chrome qui semble être le favori de nombreux utilisateurs. Au cours des deux dernières semaines, la société a publié des mises à jour de ce navigateur. Aujourd’hui, il a annoncé un nouvel ajout au navigateur qui est la possibilité de verrouiller les onglets incognito dans la version iOS du navigateur Google Chrome. Cette fonctionnalité apparaîtra également sur la version Android de ce navigateur. En fait, certains utilisateurs d’Android disposent déjà de cette fonctionnalité. Lorsqu’il est actif, les utilisateurs devront utiliser leur empreinte digitale pour restaurer l’accès à une session de navigation privée fermée. Cette fonctionnalité protégera la navigation de l’utilisateur et empêchera quiconque d’ouvrir accidentellement la session de navigation privée de l’utilisateur.

Bien que cette fonctionnalité soit apparue sur iOS et certains appareils Android, elle est toujours désactivée par défaut. Pour l’activer, les utilisateurs doivent accéder à Paramètres Chrome> Confidentialité et sécurité> et activer « Verrouiller les onglets incognito lorsque Chrome est fermé ». Le blog de Google décrit cinq façons dont Chrome améliore la confidentialité. Les directives de confidentialité, les contrôles de sécurité, la suppression de l’historique de navigation et Google Password Manager sont toutes des fonctionnalités Chrome existantes, mais le verrouillage de l’onglet incognito est un nouvel ajout.

Google Chrome pour Android prendra en charge la version de conception Material You de la barre d’adresse

Le thème Material You de Google fournit un jeu de couleurs cohérent sur Android. Google propose désormais un design Material You pour la barre d’adresse de Google Chrome sur Android. Cela apportera des couleurs plus dynamiques au système. Il n’apparaît plus comme un petit contenant en forme de pilule lorsque l’utilisateur clique sur la barre d’adresse. La nouvelle forme est un peu plus grande et est maintenant une forme plus rectangulaire, en accord avec le thème Google Material You. Les résultats de recherche, les sites Web et les suggestions n’apparaissent plus sous forme de texte sur des arrière-plans clairs/foncés. Au lieu de cela, chaque résultat Web ou suggestion est placé dans sa propre carte distincte dans Google Chrome.

Il convient de noter que la carte a un fond légèrement plus lumineux par rapport au reste de l’écran pour accentuer les résultats de la recherche. Les schémas de couleurs dynamiques aident les pages à paraître moins encombrées sans avoir trop d’impact sur la façon dont le texte est affiché. 9To5Google note que la barre d’adresse de Google Chrome Material You ressemble à la recherche unifiée de Pixel Launcher. Cette fois, cependant, le design apparaîtra également sur Samsung Galaxy ou d’autres téléphones Android.

La fonctionnalité de refonte de la barre d’adresse de Google Chrome Material est en cours de test via le canal bêta. Désormais, la fonctionnalité est déployée sur le canal stable de Chrome 109. Notez qu’il s’agit d’une mise à jour côté serveur et ne nécessite aucune action manuelle. Ces changements seront visibles dans Google Chrome une fois que la fonctionnalité sera mise en ligne dans les régions des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent également utiliser le Chrome Flag : chrome://flags/# omnibox-modernize-visual-update pour activer la nouvelle mise à jour visuelle.

Exécutez deux navigateurs Chrome sur un écran partagé avec la fonction Instance Switcher

Google a testé la fonctionnalité « Instance Switcher » dans la version bêta de Chrome l’année dernière. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’Android de diviser l’écran et d’exécuter deux navigateurs Chrome côte à côte. Maintenant que Google ouvre cette fonctionnalité à tous les utilisateurs de Chrome, les utilisateurs peuvent l’essayer sur leurs téléphones Android. Selon le test Chrome Unboxed, cette fonctionnalité est déjà disponible dans la version Chrome 108.0.5359.128. Les utilisateurs peuvent se connecter à différents comptes Google sur différents navigateurs Chrome et conserver différents historiques de navigation, signets et mots de passe.

Les utilisateurs d’Android peuvent cliquer sur le bouton « … » du navigateur Chrome sur l’interface multitâche pour voir l’option « Gérer les fenêtres ». Si votre version actuelle de Chrome ne dispose pas de cette fonctionnalité, vous pouvez également essayer de visiter chrome://flags et rechercher Instance Switcher pour activer manuellement cette fonctionnalité Chrome.