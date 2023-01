Le contrôleur PS5 DualSense Edge est génial, mais Sony a menti sur quelque chose de très important

Le nouveau contrôleur Sony DualSense Edge est le tout premier contrôleur professionnel de Sony. Au départ, les joueurs qui voulaient des contrôleurs professionnels devaient opter pour des contrôleurs tiers. Mais cela a changé maintenant, tout cela grâce à Sony pour avoir sorti le DualSense Edge. Le DualSense Edge a finalement été mis en vente hier, le 26 janvier 2023. Et les utilisateurs ont déjà commencé à partager leurs expériences.

Dans l’ensemble, le DualSense Edge est génial

Le nouveau contrôleur Sony est un excellent contrôleur à tous points de vue. Il comporte de nouveaux boutons et des options de personnalisation qui manquent à l’édition standard. Mais il a une grosse déception. c’est juste assez pour me convaincre de m’en tenir au contrôleur standard.

Avant le lancement, il y avait des rumeurs selon lesquelles le DualSense Edge aurait une autonomie de batterie plus courte que le contrôleur PS5 standard. Sony est sorti pour admettre. Que le prochain contrôleur allait vraiment avoir une durée de vie de la batterie plus courte. Ils ont poursuivi en expliquant que la courte durée de vie de la batterie n’était pas due à une taille de batterie plus petite. La durée de vie plus courte de la batterie est principalement due aux nouvelles fonctionnalités de la conception au design (form factor) plus petit, selon Sony.

Sony a déclaré : « Nous voulions trouver un bon équilibre entre le temps de fonctionnement sans fil et la fourniture de fonctionnalités robustes et performantes. »

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Eh bien, maintenant le DualSense Edge est sorti et entre les mains des utilisateurs finaux. Et devinez quoi, une société d’électronique australienne du nom de Budd’s Controllers a enregistré une vidéo de démontage du contrôleur haut de gamme de Sony. La vidéo a révélé que le nouveau bord DualSense dispose en fait d’une batterie plus petite que son prédécesseur.

Il est assez décevant de savoir que le DualSense Edge est livré avec une batterie de 1 050 mAh qui est plus petite que la batterie de 1 560 mAh fournie avec le DualSense standard. Alors, en comparant cela à la déclaration de Sony, pouvons-nous dire qu’ils ont menti ? Non, pas entièrement.

Sony n’a pas entièrement menti sur la durée de vie de la batterie du DualSense Edge

Sony a déclaré que la durée de vie plus courte de la batterie est principalement due à cela. Ils ont dû intégrer plus de composants dans la même conception de design (form factor) plus petit. Peut-être qu’ils essayaient de dire qu’ils devaient réduire la taille de la batterie. Afin d’obtenir plus d’espace pour s’adapter à plus de composants.

Mais Sony n’a pas vraiment précisé sa déclaration. Tant de gens, dont moi, l’ont pris comme « Plus de fonctionnalités, plus de consommation de batterie ». Par conséquent, la durée de vie de la batterie du contrôleur est plus courte.

Dans ce cas, ce n’est pas le cas. La durée de vie réelle de la batterie du nouveau contrôleur premium est réduite.